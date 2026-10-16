Fostele campioane olimpice Angelina Melnikova şi Viktoria Listunova, alături de coechipiera lor Anna Kalmykova, nu au primit permisiunea de a călători la Rotterdam pentru Campionatele Mondiale, care durează o săptămână şi constituie o etapă de calificare pe echipe pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, relatează AP, conform News.ro.

Alţi membri ai echipei Rusiei au primit vize.

„Eliberarea vizelor pentru toţi participanţii este un proces stabilit exclusiv de autorităţile olandeze”, a declarat miercuri World Gymnastics.

„World Gymnastics nu este în măsură să explice de ce un număr restrâns de cereri de viză au fost respinse. World Gymnastics menţine un dialog continuu cu autorităţile olandeze, Comitetul Local de Organizare şi Federaţia Rusă de Gimnastică. World Gymnastics regretă profund impactul negativ asupra pregătirilor delegaţiei ruse şi confuzia resimţită în rândul comunităţii mai largi a Campionatului Mondial de Gimnastică Artistică.”

Aceste cazuri ilustrează faptul că eforturile din lumea sportului de a ridica numeroase restricţii impuse sportivilor şi echipelor ruse nu înseamnă întotdeauna că guvernele ţărilor gazdă le permit acestora să călătorească pentru a participa la competiţii.

De asemenea, acest lucru are loc la un an după ce Campionatele Mondiale s-au desfăşurat în Indonezia fără echipa israeliană, după ce autorităţile din ţara gazdă au refuzat să elibereze vize.

Melnikova a câştigat titlul european în august, în Croaţia, după ce i s-a eliberat o viză după un refuz iniţial, a declarat echipa rusă la momentul respectiv. Listunova a fost refuzată atunci.

Rusia intenţiona să ceară ca Mondialele să fie private de statutul de calificare olimpică din cauza acestei probleme, a scris marţi ministrul sportului, Mihail Degtyaryov, pe reţelele sociale.

World Gymnastics nu a menţionat această cerere în declaraţia sa şi nu a răspuns la o întrebare pe această temă adresată de Associated Press. Nici Comitetul Olimpic Internaţional nu a abordat această cerere într-o declaraţie emisă miercuri şi a afirmat că nu poate comenta cazurile individuale.

„În perspectiva viitoarelor Campionate Mondiale de Gimnastică Artistică de la Rotterdam, CIO a susţinut World Gymnastics în eforturile sale de a asigura participarea tuturor sportivilor la acest eveniment”, a declarat Comitetul Internațional Olimpic (CIO).

„Marea majoritate a acestor sportivi au primit vizele, iar Federaţia Internaţională ne-a informat că sportivii vor avea alte oportunităţi de a se califica pentru Jocurile Olimpice în cursul următorilor doi ani.”

În luna mai, Federaţia Internaţională de Gimnastică a ridicat restricţiile impuse gimnaştilor ruşi

În luna mai, Federaţia Internaţională de Gimnastică a ridicat restricţiile impuse gimnaştilor ruşi privind participarea la competiţii internaţionale, după ani în care aceştia au fost interzişi sau obligaţi să treacă printr-un proces de verificare pentru a obţine statutul de neutri.

„Federația Rusă de Gimnastică consideră acțiunile autorităților olandeze o încercare deliberată de a elimina cele mai bune gimnaste din cursa pentru medalii la Campionatele Mondiale și locurile de calificare olimpică. Aceasta constituie discriminare directă împotriva sportivilor ruși și o încălcare gravă a principiului condițiilor egale pentru calificarea olimpică”, a relatat Federația Rusă de Gimnastică, scrie International Gymnast Media.

„Notificările oficiale privind refuzurile de viză pentru Angelina Melnikova, Viktoriia Listunova și Anna Kalmykova menționează următorul motiv: „unul sau mai multe state membre ale Zonei Schengen consideră sportivii o amenințare la adresa relațiilor lor internaționale”, se arată într-un raport al Federației.