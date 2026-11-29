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Vibrația zilei este 3 și o să-i avem lângă noi pe cei care ne fac viața mai frumoasă.

Horoscop 30 noiembrie 2026 - Săgetător

O definitivare – o să puneți capăt unor eforturi, c-o fi fost alergătură, consum nervos și o să puteți intra, în sfârșit, în posesia unor bani, bunuri sau o fi o diplomă de merit.

Vi se vor semna niște hârtii și o să aveți liberă trecere la școală, la o angajare sau ca să plecați în concediu, să vă bucurați de niște libertăți.

Horoscop 30 noiembrie 2026 - Capricorn

O să faceți monetarul, să puneți deoparte bani pentru distracție, pentru un concediu de sărbători, să-i trimiteți pe copii într-o vacanță, dacă nu vă duceți împreună.

Poate vă faceți curaj să vă cereți înapoi banii pe care i-ați împrumutat cuiva și o să vă plătiți și voi, la rândul vostru, niște datorii.

Horoscop 30 noiembrie 2026 - Vărsător

Se poate să vă puneți și ultima semnătură pe un contract și o să vă intrați în drepturi, vă expuneți un plan, o strategie, un punct de vedere și or să vă fie și acceptate.

O să vă bucurați de o mai mare trecere la șefi, poate și pentru că v-ați schimbat și voi atitudinea și le puteți cere diverse lucruri.

Horoscop 30 noiembrie 2026 - Pești

O s-aveți cam multe cheltuieli, dar poate apelați la fondurile de rezervă ca să faceți provizii, să luați cadouri, să faceți rezervări pentru sărbători.

Sunt treburi solicitante pe-acasă, poate vă-ngrijiți și de sănătatea alor voștri, să nu apară vreo surpriză din cele mai puțin plăcute.

Horoscop 30 noiembrie 2026 - Berbec

Poate v-așezați la masa negocierilor, ca să vedeți ce se poate face cu proiectul la care visați, că va trebui să dați un răspuns: v-apucați din ianuarie sau din primăvară.

O s-aveți preocupări de grup care să vă-ntrețină buna dispoziție și să consolidați niște relații de care o să vă mai folosiți în viitor.

Horoscop 30 noiembrie 2026 - Taur

O să interacționați cu niște oameni, c-aveți un interes comun: o colaborare, și e bine să fixați ce are fiecare de făcut, ca să nu cadă toată greutatea pe umerii voștri.

Vi se vor semna niște acte și o să vă puteți vedea de o serie de recuperări: bani, bunuri.

Horoscop 30 noiembrie 2026 - Gemeni

Ați putea da un tun financiar și să vă luați casă, mașină, să luați startul într-o afacere ori să faceți altceva pe care nu l-ați mai făcut.

Poate mai investiți niște bani în casă și pentru confortul vostru, dar și al musafirilor, că vin sărbătorile.

Horoscop 30 noiembrie 2026 - Rac

Se poate să intrați într-un parteneriat de afaceri și să împărțiți responsabilitățile, ca să munciți în limite normale, să evitați excesele.

O să fiți și mai chibzuiți cu banii și n-o să depășiți baremul impus, că sunt multe de cumpărat și vreți să le bifați pe toate cele obligatorii.

Horoscop 30 noiembrie 2026 - Leu

E cineva care vede în voi un posibil partener de viață și o să vă armonizați treptat, dacă vă regăsiți și voi în această formulă.

Se poate să primiți o invitație din străinătate, să vă faceți și timp, și buget, ca să vă duceți acum, de sărbători.

Horoscop 30 noiembrie 2026 - Fecioară

Aveți de făcut niște plăți și o să vă socotiți banii, că nu puteți fi siguri că banii promiși or să intre la timp sau mai devreme, când aveți voi nevoie.

Se poate să prindeți niște reduceri la cazare, transport și faceți rezervări pentru perioada când aveți zile libere.

Horoscop 30 noiembrie 2026 - Balanță

E momentul să reluați o discuție pe marginea relației de cuplu și să vedeți ce-și dorește fiecare, ca să fiți fericiți în perioada asta de sfârșit de an.

O să v-alegeți o destinație de minivacanță, ca să-i faceți o surpriză partenerului de cuplu, că merită!

Horoscop 30 noiembrie 2026 - Scorpion

Sunt multe treburi de rezolvat și or să fie la foc continuu, și la serviciu, și acasă, pot fi și de sănătate și nu numai ale voastre, ci și ale celor din familie.

Se poate s-aveți de încheiat o situație școlară și să verificați și buletin, pașaport, carduri și așa mai departe.

O zi frumoasă și la mulți ani sărbătoriților zilei.