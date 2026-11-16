S-a întâmplat în timpul unei razii a polițiștilor, care au reținut, doar în weekend, 6 conducători auto aflați sub influența alcoolului. Alți 56 au rămas pietoni.

Acesta este momentul în care polițiștii se aflau în urmărirea bărbatului de 42 de ani. Inițial, acesta a fost oprit în trafic, pentru că circula în zig-zag. În momentul în care agenții s-au apropiat de geamul mașinii, cu aparatul etilotest, individul i-a luat prin surprindere și a călcat pedala de accelerație. Oamenii legii au pornit în urmărirea lui și au fost nevoiți să deschidă focul asupra roții vehiculului, pentru a-l opri.

Însă nici focul de armă nu a fost de ajuns pentru bărbat, care a coborât din mașină și a fugit pe câmp. Acolo l-au prins polițiștii, care au aflat ulterior că nu avea permis.

În plus, etilotestul a indicat o alcoolemie de 0,68 miligrame per litru. Șoferul de ocazie s-a ales cu dosar penal, dar și cu o amendă de 35.000 de lei.

În aceeași seară, a fost prins băut la volan și un șofer de taxi.

Ionuț Epureanu, purtător de cuvânt IPJ Suceava: „Acțiunea Bahus, numele e destul de sugestiv pentru a preveni evenimentele rutiere pe fondul consumului de alcool și substanțe interzise am identificat șoferi băuți la volan. Au fost scoși din trafic. Șoferi băuți au fost încarcerați în arestul IPJ Suceava”.

Alți 56 de șoferi au rămas fără permis.