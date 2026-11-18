Avocatul Adrian Cuculis a arătat că un poliţist de la SIAS a dat în judecată Poliţia Română pentru un accident de muncă, după ce a fost muşcat de un câine poliţist, scrie News.ro.

Reclamantul, Ion Ivanovici, a solicitat astfel plata unor daune morale.

”După doi ani de procese, am obţinut pe fond o despăgubire de 3.000 euro de la IGPR pentru incidentul canin, la Tribunalul Bucureşti”, a anunţat Cuculis.

Potrivit datelor publicate pe portalul instanţelor, Tribunalul Bucureşti a admis în parte cererea de chemare în judecată.

”Obligă pârâtul la plata către reclamant a despăgubirilor în sumă de 3.000 de euro reprezentând prejudiciu moral. Obligă pârâtul la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 100 lei constând în taxă judiciară de timbru şi 4.000 de lei reprezentând onorariu diminuat de avocat”, scrie în minută.

Decizia Tribunalului Bucureşti poate fi atacată cu recurs.