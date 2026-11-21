De Gennaro, care a condus Poliţia italiană între 2000 şi 2007, fusese inclus cu mai puţin de o săptămână în urmă într-o anchetă a procurorilor din Caltanissetta, Sicilia. Investigaţia vizează presupuse încercări de împiedicare a aflării adevărului despre atentatul cu maşină-capcană de la Palermo, în care au murit judecătorul Paolo Borsellino şi cinci membri ai escortei sale, potrivit News.ro.

Un judecător respinsese solicitarea procurorilor

Un judecător respinsese solicitarea procurorilor de plasare a fostului oficial în arest la domiciliu, însă aceştia au contestat decizia, iar o hotărâre era aşteptată în următoarele săptămâni. De Gennaro respinsese acuzaţiile.

Avocatul său, Francesco Bertorotta, a declarat pentru publicaţia La Repubblica că fostul şef al Poliţiei fusese profund afectat de anchetă şi de acuzaţiile pe care le considera nedrepte şi defăimătoare.

Potrivit presei italiene, De Gennaro a fost găsit mort la locuinţa sa de la ţară, din Toscana, după ce rudele au alertat autorităţile, nereuşind să ia legătura cu el.

Asasinarea lui Borsellino rămâne unul dintre cele mai controversate episoade din istoria recentă a Italiei. Cu mai puţin de două luni înaintea atentatului, mafia îl ucisese pe magistratul Giovanni Falcone, un apropiat al lui De Gennaro. Anchetele ulterioare au scos la iveală condamnări ale unor persoane declarate ulterior nevinovate şi suspiciuni privind obţinerea unor mărturisiri false.

Familia lui Borsellino a cerut în repetate rânduri clarificarea circumstanţelor anchetei. După moartea lui De Gennaro, Manfredi Borsellino, fiul magistratului asasinat, a declarat că ”o altă parte a adevărului ar putea să fi dispărut odată cu el”.

Decesul fostului oficial a provocat reacţii

Decesul fostului oficial a provocat reacţii în întreaga clasă politică italiană. Premierul Giorgia Meloni a transmis condoleanţe, în timp ce unii dintre aliaţii săi au criticat presiunea mediatică exercitată asupra lui De Gennaro.

”Într-o ţară liberă, democratică şi civilizată, justiţia se înfăptuieşte în sălile de judecată, nu în afara lor”, a declarat vicepremierul Antonio Tajani.

Supranumit ”Rechinul”, De Gennaro a colaborat îndeaproape cu Giovanni Falcone în anchetele împotriva organizaţiei mafiote Cosa Nostra şi a contribuit la extrădarea din Brazilia a colaboratorului justiţiei Tommaso Buscetta. Ulterior, a condus Direcţia de Investigaţii Antimafia şi structura de coordonare a serviciilor de informaţii italiene.

Cariera sa a fost marcată şi de controversele privind intervenţiile Poliţiei în timpul summitului G8 de la Genova, din 2001, când au avut loc confruntări violente între forţele de ordine şi manifestanţii antiglobalizare. De Gennaro a negat acuzaţiile şi a fost achitat definitiv într-un dosar conex.

În 2013, a devenit preşedintele grupului aerospaţial şi de apărare Finmeccanica, controlat de statul italian şi redenumit ulterior Leonardo, funcţie pe care a ocupat-o până în 2020.