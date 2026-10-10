Oferta este variată, iar rochia visurilor poate fi cumpărată chiar și la jumătate de preț. Vineri s-a dat start la probat – de la modele simple și elegante până la rochii cu dantelă și fuste cu corset.

Încărcate de emoție, viitoarele mirese s-au perindat minute în șir în fața oglinzii, îmbrăcate în rochiile care le-au atras atenția. Unele își doresc modele discrete, în timp ce altele vor ceva spectaculos, în ton cu ocazia specială. Elisabeth, o tânără din Grecia, studentă la medicină, are nunta anul viitor.

Elisabeth, viitoare mireasă: „Îmi place, este foarte drăguță, cred că este rochia visurilor mele. Îmi place corsetul, îmi place fusta.”

Viitoarea mireasă e ajutată de cea mai bună prietenă.

Prietena Elisabethei: „Sunt deja măritată, am ceva experiență în rochii de mireasă, așa că eu cred că i-am dat sfaturi bune ca să își aleagă rochia perfectă pentru ea.”

Alte viitoare mirese au venit singure sau însoțite de parteneri.

Mire: „Cât mai simplistă, la astea mai extravagante nu prea sunt fan.”

Viitoare mireasă: „E prima dată când vin să probez și doar vreau să văd ce mi s-ar potrivi.”

Bugetul e un factor important în această alegere. Prețurile rochiilor pornesc de la 1.500 de lei.

Comerciantă: „Sunt reduse până la 70%. Pentru 2027 vor fi foarte multe corsete, dantelă 3D, practic să avantajeze foarte mult talia. Corsetul dă o formă aparte corpului.”

La câțiva pași, alte cupluri își căutau verighetele potrivite.

Comerciant: „Verighetele se lucrează pe comandă, pe aur alb, galben, roz și orice combinație între ele, cu pietre sau fără pietre, cu diamante, cu zirconiu. În perioada târgului avem și niște promoții, oferim un diamant gratis pentru mireasă, gravura din interior este, la fel, gratuită și pot trece un mesaj.”

Cei care își planifică nunta pentru 2027 s-au apucat serios de treabă. Au început deja să caute furnizori, să compare prețuri și să profite de ofertele disponibile pe piață.