Vineri dimineață, aplicația nu le-a permis să se conecteze și să plătească tariful de drum, așa că șoferii au tras pe dreapta, în așteptarea unei soluții. Defecțiunea a fost remediată după câteva ore, au transmis autoritățile. Însă șoferii spun că blocajele se repetă și cer în continuare suspendarea amenzilor, până la 1 aprilie.

În jurul orei 8 dimineața, reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au anunțat că aplicația TollRo „înregistrează disfuncționalități temporare”.

Transportatorii au fost primii care au observat această problemă, când nu au mai reușit să plătească tariful de drum și au rămas blocați. Câteva ore mai târziu, autoritățile au transmis că aplicația funcționează din nou.

Radu Dinescu, secretar general al UNTRR: „Șoferii erau disperați pentru că nu știau ce să facă, s-au tras pe marginea drumului și așteptau instrucțiuni, pierd timp, timpul șoferilor este foarte bine delimitat. Sunt foarte multe situații în care și portalul, și aplicația nu funcționează pe deplin, motiv pentru care solicităm să suspende aplicarea amenzilor până la 1 aprilie.”

Lixandru Ion, coordonatorul task-ului infrastructură de la Romanian Business Leaders: „Ceea ce se întâmplă acum este un exemplu, din păcate, nefericit, pentru că știm că ai un sistem care nu este performant, trebuia să începi treptat, trebuia să înceapă în camioanele grele.”

În schimb, șoferii de autoturisme au avut la dispoziție și alte variante pentru a achita rovinieta, precum benzinăriile. În practică, însă, nici această soluție nu a funcționat peste tot.

În unele locuri, conducătorii auto au fost informați prin afișe că acest document nu se comercializează momentan.

Horațiu Cosma, secretar de stat în cadrul Ministerului Transportului: „A fost o disfuncționalitate pe un modul al platformei, mai exact cel de logare în aplicație. Pentru colegii de la companie care încasează acest TollRo în vamă, el a funcționat fiindcă ei nu trebuie să se logheze.”

Autoritățile spun că oamenii nu vor plăti amenzi atunci când aplicația nu funcționează din cauza unor defecțiuni.