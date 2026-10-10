Interdicția a intrat în vigoare imediat și se aplică în Statele Unite, Canada, Egipt, Indonezia, Japonia, Thailanda și Vietnam, a declarat joi un purtător de cuvânt al Meta, transmite news.ro, care citează Reuters.

Ce servicii și campanii publicitare sunt vizate de interdicția Meta

Măsura vizează atât reclamele plasate direct de ByteDance, compania-mamă a TikTok, cât și campaniile publicitare ale unor terți care conțin linkuri către TikTok sau către alte servicii ale grupului chinez în țările respective.

„Nu suntem obligați să difuzăm reclame ale unui concurent al cărui obiectiv este să atragă utilizatorii în afara aplicațiilor noastre”, a transmis Meta.

Compania a adăugat că refuzul de a oferi servicii de promovare unui concurent reprezintă o practică comercială obișnuită în numeroase industrii și că va continua să concureze prin calitatea produselor și experiența oferită utilizatorilor.

Decizia marchează o nouă etapă în competiția dintre Meta și ByteDance, în condițiile în care TikTok a devenit unul dintre principalii rivali ai Facebook și Instagram în atragerea utilizatorilor, creatorilor de conținut și bugetelor de publicitate.

TikTok și ByteDance nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta interdicția.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul TikTok, platforma nu permite linkuri care deschid direct alte aplicații de socializare sau care autentifică utilizatorii în acestea. Totuși, utilizatorii pot include în profilurile lor linkuri către versiunile web ale platformelor concurente.

Disputa privind protecția minorilor, un alt punct de tensiune între platforme

Decizia Meta intervine și pe fondul disputelor dintre marile platforme privind protecția minorilor în mediul online.

În august, Meta a cerut TikTok și YouTube să adopte măsuri similare celor pe care compania americană a acceptat să le implementeze în urma unui acord de până la 18 miliarde de dolari cu statele americane, pentru soluționarea acuzațiilor privind efectele negative ale rețelelor sociale asupra copiilor.

Acordul prevede introducerea unor limite zilnice de utilizare a Facebook și Instagram pentru minori, restricționarea accesului pe timpul nopții și consolidarea mecanismelor menite să împiedice accesul copiilor la conținut cu restricții de vârstă.

TikTok nu a comentat public solicitările Meta, dar a încheiat în septembrie un acord cu statul Alabama, prin care s-a angajat să introducă noi limite de utilizare și să îmbunătățească verificarea vârstei utilizatorilor. Acordul a soluționat acuzațiile potrivit cărora platforma ar fi pus în pericol copiii și ar fi indus în eroare consumatorii în privința siguranței serviciului.

TikTok operează în prezent în Statele Unite printr-o societate mixtă deținută majoritar de investitori americani, în urma unui acord destinat protejării datelor utilizatorilor și evitării interzicerii aplicației, care are peste 200 de milioane de utilizatori în SUA.

Informația privind interdicția impusă de Meta a fost relatată inițial de Bloomberg News.