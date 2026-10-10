Polițiștii nu i-au admirat performanța agricolă - plante de canabis înalte de peste 2 metri - deoarece aspectele penale au avut prioritate.

Descoperirea a avut loc într-un solariu din județul Timiș, doar puțin mai înalt decât cultura. Este doar una dintre locațiile în care au descins anchetatorii.

În total, aceștia au „recoltat” - cu ghilimelele de rigoare - șase plante, două pungi cu ciuperci halucinogene, opt cu materie vegetală și, cel mai important, 9.000 de euro.

Suspectul a fost inițial reținut de procurorii DIICOT. Un judecător a decis apoi arestarea lui preventivă pentru 30 de zile.