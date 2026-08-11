Ar urma să dispară așadar încă 10% din energia țării, ceea ce înseamnă că vom avea nevoie să importăm mai mult la orele serii, când este vârful de consum. Și, din păcate, la prețuri uriașe. Autoritățile sunt pregătite să apeleze și la rezerve, ori la limitarea consumului industrial, dacă va fi nevoie.

Nuclearelectrica va închide Grupul 2 joi, dacă se mențin estimările actuale privind debitul Dunării.

Romeo Urjan, director CNE Cernavodă: ”Durează câteva ore, facem controlat, la 7 dimineața începem reducerea reactorului și concomitent cu reducerea turbinei, gradat, până când în jurul orei 12 ajungem la puterea zero a reactorului și deconectăm unitatea de la sistemul energetic național”.

Corespondent ProTV: ”Unitatea 2 de la Cernavodă are o capacitate instalată de 700 de MW, la fel ca Unitatea 1 oprită deja. Împreună însumează 1.400 de MW. Dacă Grupul 2 se va opri joi, înseamnă încă în jur de 10% din necesarul de consum al țării, la orele de vârf. Cu ambele unități oprite, am ajunge la aproximativ 20%. Ce soluții avem pentru a acoperi consumul seara și pentru echilibrarea sistemului energetic național? În primul rând, importurile. Până acum, cel mai mult am cumpărat din Bulgaria. Apoi, dacă și țările din jur au probleme, oficialii din Ministerul Energiei spun că putem scoate din rezervă un grup pe cărbune sau putem apela la rezervele Hidroelectrica. Ultima măsură ar putea fi limitarea marilor consumatori industriali, pentru câteva ore seara, la decizia Dispecerului Energetic Național. Este vorba despre domenii precum siderurgia, prelucrarea lemnului, construcții, dar și centre comerciale ori magazine. Populația nu va fi afectată”.

Apel la populație, industrie și autorități locale să reducă seara consumul

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei: ”Singura problemă pe care ne-o punem în acest moment este cea legată de impactul asupra prețurilor, competitivitatea industriei, și impactul pe viitoarele contracte ale consumatorilor casnici. Furnizorii vor trebui să achiziționeze electricitate de pe piața regională la un preț sensibil mai mare decât cel avut în contractul cu Nuclearelectrica”.

Din păcate, și alte capacități de producție sunt afectate de secetă în această perioadă.

Mihnea Cătuți, expert energie, EPG: ”Noi avem în România instalați cam 6,7 GW de hidro și în momentul de față producem sub 2, producția nu e constantă, depinde ce nevoi avem și din păcate lacurile de acumulare nu sunt foarte pline în momentul de față”.

Și vecinii bulgari monitorizează atent nivelul Dunării. Există și la ei riscul de a închide centrala nucleară de la Kozlodui, ceea ce ne-ar putea forța să importăm mai puțin.

În acest context, în România, Ministerul Energiei a făcut din nou apel la populație, giganți industriali și autorități locale să reducă seara consumul între orele 19 și 23.