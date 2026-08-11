El declară că a primit un mandat pentru a veni cu o propunere pentru a închide discuţiile cu sindicatele.

”Am crezut că ziua de astăzi va aduce o îndrumare cu privire la modul în care proiectul ar putea ajunge la o majoritate parlamentară, nu s-a întâmplat”, a anunţat Dragoş Pîslaru, marţi seară, după discuţiile de la Palatul Cotroceni.

Ea i-a mulţumit preşedintelui Nicuşor Dan pentru implicare, subliniind că discuţiile continuă şi că ”e foarte important ce se întâmplă în zilele următoare”.

Întrebat dacă, în acest moment, consideră că jalonul aferent acestei legi în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este mai degrabă pierdut decât îndeplinit, el a spus că ar putea da un răspuns la finalul săptămânii.

”În acest moment am preluat acest mandat adiţional de a veni efectiv cu o propunere de cum ar putea fi închise discuţiile cu sindicatele. Cred că se poate face o propunere, cred că apoi va fi o discuţie foarte importantă, politică, de a vedea dacă această propunere va fi asumată. Ca să fiu foarte explicit, dacă până la sfârşitul acestei săptămâni nu vom avea o minimă mobilizare a forţelor politice care au spus că vor să susţină PNRR şi reformele aferente, devine foarte puţin probabil. Din perspectiva calendarului, în zilele de 25, 26 probabil că este ultima perioadă, ca să ai timp să promulgi, când se poate organiza o sesiune extraordinară pentru adoptarea proiectului”, a răspuns Dragoş Pîslaru.