Adăpostul pentru pisici de pe insulă oferă cazare și masă gratuite celor care vor să se dedice îngrijirii și bunăstării felinelor abandonate din zonă. Programul presupune cinci ore de muncă pe zi, timp de șase zile pe săptămână, cu o zi liberă destinată descoperirii frumuseților insulei. Înscrierile urmează să se deschidă în septembrie 2026, scrie Il Messaggero.

Inițiativa este organizată de un ONG implicat activ în protejarea animalelor din insulele Ciclade, care se gândește deja la anul 2027 și pregătește un nou program.

Ce trebuie să facă voluntarul de la Syros Cats și care sunt avantajele

Care sunt responsabilitățile voluntarului? În primul rând, acesta trebuie să distribuie hrana și să schimbe apa pisicilor, astfel încât acestea să aibă mereu apă proaspătă. Apoi, trebuie să curețe litierele, să dezinfecteze cuștile și să mențină curate spațiile comune ale adăpostului.

De asemenea, voluntarul va administra medicamente animalelor care au nevoie, întotdeauna sub supravegherea echipei, și, bineînțeles, va petrece timp alături de pisici, jucându-se cu ele. În cele din urmă, va contribui la spălarea păturilor, vaselor și a altor obiecte necesare în adăpost.

Cei care aleg să pornească în această aventură beneficiază de mai multe facilități incluse în program: cazare gratuită, precum și micul dejun, o cameră privată într-o casă împărțită cu alți voluntari, acces la utilități de bază, precum apă, electricitate și internet, precum și ziua liberă menționată anterior.

În schimb, voluntarul trebuie să își acopere costurile pentru zborurile către și dinspre Grecia, precum și transportul până pe insula Syros, inclusiv călătoria cu feribotul. De asemenea, mesele – prânzul, cina și orice alte mese – sunt pe cheltuiala voluntarului, la fel ca celelalte cheltuieli personale.

Este obligatorie deținerea unei asigurări internaționale. Excursiile, cumpărăturile și transportul în interiorul insulei sunt, de asemenea, suportate de voluntar.

Care sunt condițiile pentru a participa la program

Pentru a participa la programul Syros Cats, candidații trebuie să fi împlinit 18 ani și să aibă o bună cunoaștere a limbii engleze, pentru a putea comunica fără probleme cu echipa.

Printre condițiile de participare se numără și o bună condiție fizică, necesară pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor, dar și, bineînțeles, cea mai importantă cerință: o dragoste nemărginită pentru pisici, precum și răbdarea necesară pentru a răspunde tuturor nevoilor acestora.

Organizația este foarte activă pe rețelele sociale și publică în mod constant informații despre programe și termenele-limită. Pentru trimiterea candidaturii, este suficient să accesați site-ul oficial: www.syroscats.com.