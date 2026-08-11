O mașină a intrat într-un grup de persoane aflate pe trotuar, în centrul Brașovului. Doi morți și doi răniți | VIDEO

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O mașină a intrat marți seara într-un grup de persoane aflate pe trotuar, în centrul Brașovului. Două persoane au murit, iar alte două au fost rănite, printre care și șoferul.

autor
Cristian Anton

Un autoturism a lovit un grup de pietoni care se aflau pe trotuar, marţi seară, pe strada Mureşenilor din municipiul Braşov, două persoane au decedat, iar alte două sunt rănite, informează Inspectoratul judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

Momentul accidentului a fost suprins de o cameră de supraveghere stradală. Atenție, imaginile vă pot afecta emoțional!

"În jurul orei 21:00, am fost anunţaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Mureşenilor din municipiul Braşov. Din primele informaţii, un autoturism a lovit trei pietoni care se aflau pe trotuar. În urma evenimentului au rezultat patru victime. Din păcate, una dintre acestea a fost declarată decedată", au transmis inițial reprezentanţii ISU Braşov.

"Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de personalul medical şi a manevrelor de resuscitare efectuate, cea de-a doua victimă, aflată în stare de inconştienţă, nu a răspuns manevrelor, fiind declarată decedată", a completat la scurt timp sursa citată.

Potrivit poliției brașovene, un bărbat de 50 de ani a intrat cu Dusterul pe trotuar după ce a pierdut controlul asupra volanului.

Un șofer de 50 de ani a intrat cu Dusterul pe trotuar, în grupul de persoane

Din primele date obținute de echipa de cercetare prezentă la fața locului se pare că un bărbat, de 50 de ani, care se afla la volanul unui autoturism Duster, pe care îl conducea pe strada Lungă către strada Mureșenilor, în zona intersecției cu sensul giratoriu, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a urcat cu vehiculul pe spațiul verde al acestuia, după care a rulat cu vehiculul pe trotuarul drept al sensului de mers de pe strada Mureșenilor, unde a acroșat trei pietoni.

Din nefericire, în urma impactului, cei trei pietoni bărbați, adulți, au suferit leziuni grave, iar față de doi dintre aceștia a fost declarat decesul. Al treilea pieton beneficiază la acest moment de sprijin medical.

De asemenea, conducătorul auto a suferit leziuni și a fost transportat la unitatea medicală.

Cercetările sunt în curs de desfășurare pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc incidentul, în această etapă procedurală fiind cercetate toate ipotezele, inclusiv o posibilă cauză medicală”, a transmis IPJ Brașov.

La faţa locului s-au deplasat pentru intervenţie trei echipaje SMURD, un echipaj pentru descarcerare, un echipaj cu apă şi spumă şi două ambulanţe SAJ.

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Sursa: Agerpres StirilePROTV

Etichete: masina, trotuare, brasov,

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