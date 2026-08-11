„Ne confruntăm cu perturbări ale zborurilor din cauza norilor de cenușă vulcanică de deasupra Arhipelagului maltez, în urma activității curente a vulcanului Etna”, a precizat Aeroportul Internațional din Malta într-un mesaj publicat pe Facebook, scrie Agerpres.

Potrivit unui purtător de cuvânt, 19 zboruri au fost anulate până marți la prânz și alte câteva curse au avut întârzieri semnificative.

Etna a forțat și închiderea aeroportului din Catania

Aeroportul din Malta este situat la circa 220 de kilometri sud de Muntele Etna, cel mai activ vulcan din Europa, care a început să erupă din nou săptămâna trecută, forțând închiderea principalului aeroport din Sicilia, în orașul Catania, pentru mai multe zile.

Aeroportul din Catania, al cincilea cel mai aglomerat aeroport din Italia din punctul de vedere al traficului pasagerilor, a anunțat marți că a extins suspendarea la toate sosirile și plecările până la ora 11:00 (09:00 GMT) miercuri.

Pasagerii, sfătuiți să verifice situația zborurilor

Pasagerii care aveau curse programate să plece din Catania și din Malta au fost sfătuiți să verifice statutul călătoriei lor înainte să vină la aeroport.