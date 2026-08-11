Guvernele regiunilor spaniole care se află pe traseul eclipsei și care „oferă cea mai bună vizibilitate a evenimentului solar din Europa continentală” încearcă să gestioneze un aflux preconizat de 6 milioane de persoane prin desemnarea a 660 de situri oficiale de vizionare, alături de parcări și zone de campare, potrivit Agerpres.

Peste 35.000 de polițiști vor fi desfășurați în scopul minimizării unor riscuri precum „cel al unor incendii cauzate de aruncarea țigărilor”, incidente asociate adunărilor la care participă un număr mare de persoane în zone din natură, a declarat pentru Reuters Virginia Barcones, secretar-general în cadrul Protecției Civile și Situațiilor de Urgență în cadrul Ministerului de Interne din Spania.

„Am avut o vară extrem de dificilă în Spania, marcată de încă o serie de incendii forestiere masive. De aceea, trebuie să restricționăm orice activitate care ar putea genera vreo scânteie”, a spus Barcones.

Temperaturi prognozate să atingă 40 de grade Celsius

Dintr-o cameră de control din Madrid, la care Reuters a avut acces, autoritățile vor conduce operațiunea de supraveghere, coordonându-se cu autoritățile regionale.

Eclipsa solară totală, vizibilă în totalitate doar din Spania și Islanda miercuri seară, oferă un exemplu al felului în care schimbările climatice vor remodela gestionarea evenimentelor publice majore.

Mai multe regiuni din Spania sunt vizate de alerte emise de Agenția meteorologică AEMET în ziua eclipsei, în contextul unor temperaturi care ar putea urca până la 40 de grade Celsius și al unui risc de incendii de vegetație „ridicat” și „foarte ridicat”.

Spania, dar și Franța și Grecia, au luptat deja cu mai multe valuri de caniculă și incendii de vegetație severe vara aceasta, pe fundalul unei secete tot mai accentuate în Europa.

Luni seară, trei incendii de vegetație majore ardeau în provinciile Huelva, Segovia și Huesca. Până la această oră, anul acesta, incendiile au mistuit circa 200.000 de hectare, o suprafață de șase ori mai mare în comparație cu aceeași perioadă din 2025, potrivit Ministerului Mediului.

„E un moment neprielnic al anului... Statistic vorbind, este săptămâna când au loc cele mai multe incendii de vegetație în Spania”, a spus Raul de la Calle, secretar-general al Asociației pentru Ingineri Forestieri.

Adunările din zonele rurale alimentează temerile

Rezidenții unor mici orașe au lansat propriile campanii de conștientizare prin care îi îndeamnă pe turiști să evite zonele naturale sensibile.

În Buitrago de Lozoya, un oraș cu 2.000 de rezidenți situat la nord de Madrid, asociația locală Monte en Pie a organizat un protest împotriva evenimentelor planificate în apropierea pădurilor.

Orașul vecin Tres Cantos a anulat toate evenimentele din ziua eclipsei din cauza riscului de incendii, deși circa 3.000 de persoane, printre care și lideri regionali din Madrid, sunt așteptați în continuare la un sit de observație din apropiere de Buitrago.

Monte en Pie spune că, deși eclipsa va dura doar câteva minute, pagubele provocate de un incendiu important ar putea dura decenii.

„Ne aflăm într-o zonă cu risc înalt de incendii de vegetație. Grătarele și folosirea utilajelor sunt interzise, întrucât zona rurală este extrem de aridă... Cu cât sunt mai mulți oameni, cu atât pericolul este mai mare”, a spus Ana Hernandez, lidera grupului.

Potrivit estimărilor autorităților, circa 1,5 milioane de persoane ar putea călători în timpul acestei zile, călătorind spre zone rurale din nord-vest și centrul Spaniei, care se află de-a lungul traseului eclipsei.

Autoritățile locale și naționale au lansat campanii de sensibilizare a publicului, avertizând în mass-media locală, pe rețelele de socializare, dar și în forumuri online împotriva parcării în spații neautorizate, aruncării gunoiului, folosirii grătarelor sau aventurării în zone rurale expuse incendiului.

Riscul producerii unor incendii nu pare să-i deranjeze pe pasionații de astronomie. Platforma de călătorii Booking.com a relatat că numărul căutărilor efectuate de străini s-a triplat în orașe precum Burgos și Soria, în timp ce datele de pe platforma de călătorii Amadeus arată că rezervările în regiunea nordică Asturias au crescut cu 292% față de anul anterior.

Circa 70% dintre caravanele și rulotele disponibile pentru închiriere în Spania, aproximativ 500.000 de vehicule, au fost deja rezervate pentru perioada eclipsei, a precizat o asociație din domeniu, ASEICAR.