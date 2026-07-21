Salată Fattoush, preparatul oriental care îți resetează organismul. Care este ingredientul secret

Salata Fattoush este un preparat libanez simplu, gustos și ușor de pregătit. Se face din legume proaspete, verdețuri, lipie crocantă și sumac, condimentul care îi dă gustul acrișor.

Fattoush este o salată specifică Levantului, regiune din care fac parte Libanul, Siria, Palestina și Iordania. Deși este cunoscută mai ales ca salată libaneză, preparatul aparține unei tradiții culinare mai largi, răspândite în această parte a Orientului. Salata Fattoush, preparatul oriental care îți „resetează” organismul Rețeta pornește de la ingrediente simple: legume proaspete tăiate în bucăți, ierburi aromatice, lipie pita prăjită sau coaptă și un dressing acrișor. Numele salatei este legat de ideea de pâine ruptă sau sfărâmată. Fattoush face parte din acele rețete care au apărut din dorința de a nu risipi mâncarea. Lipia rămasă nu era aruncată, ci era coaptă sau prăjită până devenea crocantă, apoi era adăugată peste legume. Farmecul salatei Fattoush stă tocmai în simplitatea ei. Nu are nevoie de ingrediente scumpe și nici de tehnici complicate, ci folosește ceea ce se găsește de obicei în grădină sau în cămară. Roșiile aduc dulceață și suc, castravetele oferă prospețime, iar ridichile și ardeiul păstrează o textură fermă și crocantă. Citește și Sumac, condimentul secret din shaorma. Ce este și cum se folosește Beneficiile salatei Fattoush Beneficiile salatei Fattoush nu vin dintr-un singur ingredient, ci din felul în care legumele, verdețurile, uleiul de măsline și pâinea se completează în aceeași farfurie. O porție poate aduce o cantitate generoasă de legume crude, puțin ulei de măsline și o porție de lipie care poate fi ajustată ușor. Valoarea nutritivă nu este însă aceeași de fiecare dată. Ea depinde de mărimea porției, de cantitatea de ulei folosită, de tipul de lipie ales și de câtă sare se adaugă în dressing sau în restul ingredientelor. Te ajută să pui mai multe legume în farfurie În salata Fattoush, legumele nu sunt o simplă garnitură, ci partea principală a preparatului. Roșiile, castravetele, salata romaine, ridichile, ceapa și ardeiul aduc apă, fibre, vitamine, minerale și diferiți compuși vegetali. Organizația Mondială a Sănătății recomandă consumul regulat și variat de fructe și legume într-o alimentație echilibrată. Culorile diferite din farfurie nu au doar un rol decorativ, ci te ajută să consumi alimente mai diverse și să nu rămâi mereu la aceleași două sau trei legume. Fibrele ajută digestia și mențin sațietatea Legumele, verdețurile și lipia integrală pot contribui la cantitatea de fibre consumată într-o zi. Fibrele susțin tranzitul intestinal și pot face masa mai sățioasă, astfel încât senzația de foame să nu reapară foarte repede. Efectul diferă însă de la o persoană la alta, iar o singură porție de Fattoush nu poate asigura tot necesarul zilnic de fibre. Pentru un aport mai mare, poți folosi pita integrală și poți servi salata alături de năut, linte sau fasole. Uleiul de măsline aduce grăsimi nesaturate Dressingul tradițional al salatei Fattoush conține ulei de măsline extravirgin. În alimentația de tip mediteraneean, grăsimile nesaturate provenite din plante sunt preferate în locul unui consum ridicat de grăsimi saturate. Uleiul ajută aromele să se combine și face dressingul mai plăcut, însă trebuie folosit cu măsură, deoarece are multe calorii într-o cantitate mică. Pentru un bol de aproximativ patru porții, două sau trei linguri sunt, de regulă, suficiente. Legumele trebuie doar acoperite ușor de dressing, nu lăsate să plutească în el. Verdețurile și sumacul dau gust fără sosuri grele Menta, pătrunjelul, usturoiul, lămâia și sumacul oferă salatei un gust puternic și proaspăt, fără să fie nevoie de maioneză sau de sosuri foarte dulci. Tocmai această combinație face ca preparatul să fie aromat, dar să rămână ușor. Sumacul conține polifenoli și alți compuși vegetali. Unele cercetări care au analizat suplimentele cu sumac indică posibile efecte asupra anumitor markeri metabolici, însă studiile folosesc doze și produse atent controlate. Cantitatea de sumac presărată peste o salată trebuie privită ca parte a unui aliment, nu ca tratament. Rezultatele cercetărilor nu pot fi transformate în promisiuni medicale și nu înseamnă că acest condiment previne sau vindecă anumite afecțiuni. Fattoush este în mod natural o salată vegană, atât timp cât lipia folosită nu conține ingrediente de origine animală. Pentru o masă mai consistentă și mai completă, poate fi adăugată o sursă de proteine, precum năutul, lintea, tofu, puiul la grătar sau peștele.

Care este ingredientul secret din salata Fattoush și de unde îl poți cumpăra Ingredientul care dă gustul specific salatei Fattoush este sumacul. Acest condiment este obținut din fructe uscate și măcinate, de obicei din planta Rhus coriaria. Are o culoare roșu-bordo și un gust acrișor, ușor fructat și astringent. Seamănă cu lămâia, dar poate avea și note de vișină sau merișor. În plus, oferă aciditate fără să adauge lichid în salată. În Fattoush, sumacul se pune atât în dressing, cât și la final, peste legume și bucățile de pita. El dă preparatului aroma acrișoară specifică. Melasa de rodie poate completa gustul cu o notă dulce-acrișoară, dar nu este obligatorie. Dacă ar fi ales un singur ingredient esențial, acela ar fi sumacul. Sumacul poate fi cumpărat din magazine arabești, libaneze, turcești sau cu produse halal. Se găsește și în magazine de condimente, băcănii gourmet, unele hipermarketuri bine aprovizionate și în magazine online. Pentru comenzile online, caută „sumac măcinat alimentar”, „sumac condiment” sau „Rhus coriaria”. Cum alegi un sumac bun Alege un produs ambalat și sigilat, cu o culoare roșu închis și o listă scurtă de ingrediente. Unele variante conțin și sare, așa că ține cont de acest lucru atunci când asezonezi salata. Sumacul nu trebuie confundat cu za’atarul. Za’atarul este un amestec care poate conține sumac, cimbru sau oregano, susan și sare. Ține sumacul într-un recipient bine închis, într-un loc uscat, răcoros și ferit de lumină. Este mai bine să cumperi o cantitate mică, fiindcă aroma se pierde în timp. Dacă nu găsești sumac, poți folosi puțină coajă rasă de lămâie și zeamă de lămâie. Gustul va fi apropiat, dar nu va fi același ca în rețeta tradițională. Lista de ingrediente pentru o salată libaneză Fattoush autentică Cantitățile de mai jos sunt potrivite pentru aproximativ patru porții generoase. Salata poate fi servită ca garnitură sau ca prânz ușor. Rețeta poate varia de la o familie la alta, însă baza rămâne aceeași: legume, verdețuri, pita crocantă, sumac și un dressing acrișor, conform Maureenabood.com. Ingrediente pentru salată · O salată romaine medie, spălată, bine uscată și ruptă în bucăți. · Trei roșii medii, bine coapte, tăiate în cuburi mari. Poți folosi și 250-300 de grame de roșii cherry. · Un castravete mare, tăiat în cuburi sau în jumătăți de rondele. · Patru sau cinci ridichi, feliate subțire. · Un ardei verde mic, tăiat în fâșii sau cuburi. Este opțional, dar apare des în rețetele levantine. · Trei fire de ceapă verde sau jumătate de ceapă roșie, feliată fin. · O legătură mică de pătrunjel, tocat grosier. · O mână de frunze de mentă, rupte sau tocate chiar înainte de servire. · Una sau două căni de grășiță, cunoscută și ca purslane. Este opțională, dar se folosește în multe rețete libaneze. Ingrediente pentru pita crocantă · Două lipii pita, de preferat vechi de o zi, rupte în bucăți potrivite pentru o îmbucătură. · O lingură de ulei de măsline, dacă alegi să coci lipia. În varianta tradițională, aceasta poate fi prăjită rapid în ulei. · Un praf de sumac și foarte puțină sare. · Ingrediente pentru sosul Fattoush · Trei linguri de ulei de măsline extravirgin. · Trei linguri de zeamă proaspătă de lămâie. Cantitatea poate fi ajustată după gust. · O lingură de melasă de rodie. Este opțională, dar oferă un gust dulce-acrișor. · Unul sau doi căței mici de usturoi, zdrobiți până devin pastă. · Două lingurițe de sumac, plus puțin pentru final. · O jumătate de linguriță de mentă uscată, opțional. · Sare și piper negru, adăugate treptat, după gust. Cum se prepară salata Fattoush și sosul său acrișor Pregătirea durează aproximativ 25-30 de minute. Pentru ca salata să rămână crocantă, legumele trebuie uscate bine, pita se pregătește separat, iar dressingul și pâinea se adaugă la final. 1. Spală și usucă ingredientele Ține salata verde și ierburile câteva minute în apă rece, apoi clătește-le și usucă-le foarte bine. Apa rămasă pe frunze diluează dressingul și înmoaie pita. Poți folosi o centrifugă pentru salată sau prosoape curate de hârtie ori de bucătărie. 2. Taie legumele Rupe salata romaine în bucăți, taie roșiile și castravetele mai mari, apoi feliază ridichile și ceapa. Pătrunjelul și menta se toacă ușor, chiar înainte de folosire. Legumele trebuie să își păstreze textura, nu să fie mărunțite foarte fin. 3. Pregătește pita crocantă Pentru varianta la cuptor, încălzește cuptorul la 190°C. Rupe lipiile, amestecă-le cu o lingură de ulei, puțin sumac și sare, apoi coace-le timp de 8-12 minute. Întoarce-le o dată și scoate-le când sunt aurii și crocante. Pentru varianta tradițională, pita poate fi prăjită rapid în ulei și apoi pusă pe hârtie absorbantă. 4. Prepară dressingul Pisează usturoiul cu puțină sare. Pune-l într-un bol împreună cu zeama de lămâie, melasa de rodie, sumacul, menta uscată și piperul. Amestecă, apoi adaugă treptat uleiul de măsline, bătând cu o furculiță sau cu un tel. 5. Potrivește gustul Dressingul trebuie să fie acrișor, dar echilibrat. Dacă este prea puternic, mai adaugă puțin ulei sau câteva picături de melasă de rodie. Dacă nu are suficient gust, completează cu lămâie sau sumac. Pune sarea la final, mai ales dacă pita sau sumacul conțin deja sare. 6. Amestecă salata Pune legumele și ierburile într-un bol mare. Toarnă aproximativ trei sferturi din dressing și amestecă ușor. Gustă și adaugă restul de sos doar dacă mai este nevoie. 7. Adaugă pita înainte de servire Pune cea mai mare parte din pita în salată chiar înainte de masă și amestecă o singură dată. Presară sumac și așază deasupra bucățile păstrate. Pita va rămâne crocantă în primele minute, apoi va absorbi treptat dressingul.

Greșeli care pot strica salata Nu folosi prea mult ulei, deoarece salata devine grea, iar gustul de lămâie și sumac se pierde. Pita nu trebuie pusă prea devreme, pentru că se înmoaie înainte de servire. Verdețurile nu se taie cu mult timp înainte, deoarece se închid la culoare și își pierd prospețimea. Legumele trebuie să fie bine uscate și gustoase, iar sumacul nu trebuie înlocuit doar cu oțet. Oțetul oferă aciditate, dar nu și aroma specifică acestui condiment. Cum servești salata Fattoush Fattoush poate fi servită într-o masă de tip mezze, alături de hummus, baba ganoush, labneh, măsline sau falafel. Se potrivește și lângă pui, miel, pește ori legume la grătar. Pentru un prânz mai consistent, poți adăuga năut copt, linte, brânză feta sau o altă sursă de proteine. Nu pune însă prea multe ingrediente, pentru ca gustul salatei să rămână clar. Dacă pregătești salata din timp, păstrează separat legumele și verdețurile, dressingul și pita. Amestecă-le doar înainte de servire. Salata deja asezonată poate fi ținută la frigider până a doua zi, dar nu va mai fi crocantă. Fattoush nu se congelează, deoarece roșiile, castravetele și frunzele își schimbă textura.

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