Un mic feribot transportă șase bărbați pe Dunăre. În dreapta se văd malurile Serbiei, iar în stânga pădurile Croației strălucesc în lumina soarelui. Vít Jedlička, liderul grupului, îmbrăcat cu pantofi eleganți, sacou și o cămașă proaspăt călcată, nu are însă timp să admire peisajul. Nu este o croazieră pe Dunăre, relatează The Telegraph.

„Vom ajunge în 20 de minute”, spune el.

Toți cei aflați la bord știu destinația: Liberland. Așa numesc membrii grupului o porțiune de teren aflată între Serbia și Croația, unde susțin că au fondat o nouă țară în inima Europei. Proiectul urmărește crearea unui stat libertarian, bazat pe tehnologii asociate criptomonedelor.

Potrivit lui Jedlička, el este președintele acestei micronațiuni, care ar fi primit peste 800.000 de solicitări pentru cetățenie. „Vreau să creez un stat european liber de supralegiferare. Dar nu ne-am așteptat niciodată ca un sfert de milion de oameni să aplice în prima lună”, spune el.

Un „stat” pe un teritoriu disputat

Liberland se află pe o suprafață de aproximativ 6,5 kilometri pătrați, acoperită de plaje, vegetație și păduri, la capătul unei peninsule de pe Dunăre, între Serbia și Croația.

Povestea acestui teritoriu nelocuit începe odată cu destrămarea Iugoslaviei. Serbia și Croația au folosit surse diferite pentru stabilirea frontierei dintre cele două țări, iar peninsula împădurită, cunoscută oficial drept Gornja Siga, a fost lăsată în afara revendicărilor celor două state.

În 2015, Vít Jedlička, cetățean ceh și fost analist al piețelor financiare, a decis să revendice teritoriul și a proclamat aici statul meritocratic Liberland.

Micronațiunea are o constituție și un cabinet. Permisele de rezidență pornesc de la 150 de dolari, iar cetățenia costă câteva mii de dolari. Niciun stat nu a recunoscut însă Liberlandul.

Un proiect susținut de lumea criptomonedelor

În ultimii ani, crearea unor microstate și zone economice speciale a devenit o tendință în rândul unor persoane foarte bogate.

În Honduras, miliardarul Peter Thiel, cofondator al PayPal, a contribuit la finanțarea orașului privat Próspera, unde printre investitori se numără și Sam Altman, directorul executiv al OpenAI.

În Venezuela se dezvoltă un proiect supranumit „Crypto City”, iar în Norvegia există planuri pentru Liberstad, un proiect care ar urma să se întindă pe sute de hectare.

Au existat încercări similare chiar și în largul mării, dincolo de apele teritoriale. Aceste proiecte sunt promovate de Patri Friedman, nepotul economistului și laureatului Nobel Milton Friedman.

În centrul Europei, grupul din jurul Liberlandului încearcă acum să transforme proiectul într-o micronațiune care să se alăture, în viziunea sa, celor 193 de state membre ONU.

Spre deosebire de Próspera, care colaborează cu guvernul Hondurasului, Liberland urmărește autonomie și suveranitate completă.

Taxe zero și mai multă putere pentru cei care contribuie

La jumătatea lunii august, Jedlička și susținătorii săi au organizat un festival dedicat Liberlandului.

Libertarieni, informaticieni și pasionați de criptomonede din întreaga lume au participat la eveniment. Ei își imaginează un stat în care pot fi testate noi sisteme economice, iar realizările individuale au prioritate față de protecția socială.

Susținătorii proiectului vor ca statul să fie complet lipsit de taxe. Liderii ar urma să fie aleși folosind Liberland Merits, un token cripto care poate fi cumpărat.

„Credem că oamenii care contribuie mai mult ar trebui să aibă mai multe voturi”, spune Jedlička.

Modelul a atras însă și critici, inclusiv din partea unor cercetători. Sarah Moser, profesoară la departamentul de geografie al Universității McGill din Montreal, critică retorica libertariană pe care o consideră toxică și care, în opinia sa, alimentează neîncrederea în instituțiile statului.

„Deși este de înțeles că libertarienii sunt reticenți în a plăti taxe, ei nu recunosc măsura în care au beneficiat ei înșiși de nenumărate tipuri de instituții ale statului”, spune Moser.

Croația nu recunoaște Liberlandul

Proiectul are însă probleme serioase cu autoritățile croate.

În 2023, poliția croată a pus capăt activităților internaționale desfășurate pe peninsulă, a îndepărtat majoritatea construcțiilor și a început să supravegheze strict punctele de acces.

Din acest motiv, festivalul Liberland a fost mutat pe teritoriul Serbiei, în apropierea orașului Apatin.

Jedlička și membrii cabinetului său continuă însă să caute modalități prin care micronațiunea să se dezvolte.

La festival participă și persoane care caută jurisdicții cu taxe mici și reglementări minime. Un dezvoltator de software britanic, care se prezintă drept „Mr Lee”, spune că este interesat de un loc în care să plătească cât mai puține taxe.

„Caut locuri în care trebuie să plătesc cât mai puține taxe”, spune el.

Nu este interesat de Monaco sau de alte microstate cu taxe reduse, deoarece acestea presupun, de regulă, să petreacă o perioadă importantă din an pe teritoriul lor.

„Poate că în Liberland va apărea un sistem care să nu ia taxele cetățenilor și antreprenorilor”, spune el.

Liberland atrage însă și alte grupuri, inclusiv teoreticieni ai conspirației și persoane cu viziuni radicale.

La festival, o femeie în jur de 50 de ani distribuie pliante cu imaginea unei svastici. Textul promovează teorii conspiraționiste despre pandemii, vaccinuri și schimbările climatice.

Gruparea se numește „V_V”, prescurtare de la „Viral Vendetta”, și a fost interzisă de Facebook în 2021. Coaliția de activiști radicali anti-vaccinare continuă să fie activă și folosește canalele Telegram pentru a recruta membri din Europa.

„Președintele” nu poate ajunge pe teritoriul Liberlandului

Între timp, barca lui Jedlička înaintează pe Dunăre.

„Nicio barcă a poliției croate la vedere”, spune el.

„Plănuim să folosim în curând această navă pentru a transporta materiale de construcții și mașini mici pe insulă”, adaugă acesta.

Întrebat cum ar putea face acest lucru în condițiile controalelor stricte ale poliției croate, Jedlička spune că speră ca Frontex, agenția europeană pentru protejarea frontierelor, să preia în curând securizarea frontierei externe a Croației.

„Frontex este autorizată să securizeze doar linia reală a frontierei și ar trebui să ne lase să fim în Liberland”, susține el.

Frontex a respins însă această afirmație și a transmis că nu există planuri pentru preluarea sau consolidarea securizării frontierelor externe ale Croației.

Ministerul croat de Interne susține, la rândul său, că un astfel de stat precum „Liberland” nu există.