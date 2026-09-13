În ianuarie 2017, acesta conducea noaptea, pe ploaie, în Port Mahon, pe insula Menorca, când a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de un container metalic de gunoi. Potrivit șoferului, accidentul a fost provocat de o denivelare prost semnalizată și deteriorată, relatează publicația Noticias Trabajo.

Tribunalul Superior de Justiție din Insulele Baleare a confirmat că niciun indicator nu îi avertiza corespunzător pe șoferi cu privire la denivelare, care se afla la ieșirea dintr-o curbă. În plus, benzile galbene antiderapante erau deteriorate în momentul producerii accidentului.

Conducea prea repede

De cealaltă parte, autoritatea publică Ports de Balears, implicată în acest caz, a susținut că modul în care reclamantul conducea nu era adaptat condițiilor meteo și vizibilității reduse. Șoferul circula cu viteză prea mare într-o zonă în care limita era de 40 km/h.

Instanța a considerat, într-adevăr, că „o conduită mai prudentă și, probabil, o viteză mai redusă ar fi contribuit la diminuarea pagubelor”.

Responsabilitate „împărțită”

Totuși, judecătorii au identificat și deficiențe în ceea ce privește siguranța rutieră. O semnalizare mai bună i-ar fi permis șoferului să anticipeze prezența denivelării. În plus, dacă benzile antiderapante ar fi fost întreținute corespunzător, mașina nu ar fi derapat pe carosabilul umed.

Tribunalul Superior a decis, prin urmare, împărțirea responsabilității în mod egal. Ports de Balears va trebui să suporte jumătate din costul reparațiilor, respectiv 3.053,85 euro, plus dobânzile legale aplicabile.