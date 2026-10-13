Articolul a fost vândut prin intermediul casei de licitații Lloyds din Australia și, deși prețul de pornire a fost de doar un dolar australian – mai puțin decât un dolar american –, acesta a ajuns acum la peste 215.000 de dolari (USD), licitația fiind deschisă până în octombrie, scrie People.

Deținută inițial de autorul hitului „Da Ya Think I’m Sexy?”, în vârstă de 81 de ani, supermașina este acum proprietatea omului de afaceri australian și a personalității media Darryn Lyons, care a cumpărat-o de la un dealer specializat din Anglia, potrivit unui comunicat de presă citat de nine.com.au, în care acesta a declarat că este una dintre cele mai „prețuite posesiuni” ale sale.

Rod Stewart și-a explicat pasiunea pentru mașinile sport

Stewart, câștigător al premiului Grammy, este un cunoscut pasionat de mașini de lux și, într-o postare pe Instagram din 2024, și-a explicat pasiunea pentru acest hobby.

„Sunt extrem de norocos și veșnic recunoscător că sunt proprietarul acestor cinci frumoase mașini sport hibride, care, în opinia mea, sunt adevărate «opere de artă»”, a scris el în descrierea unei fotografii în care apare lângă mașinile sale.

„Conduc aceste mașini italiene iconice încă din anii ’70 și le iubesc și le ador cu adevărat. Această postare este pentru fanii mei, vă mulțumesc, deoarece voi sunteți singurul motiv pentru care le dețin”, a adăugat rockerul.

Darryn Lyons a refuzat mult timp să vândă mașina

Într-un comunicat de presă al casei de licitații Lloyds, citat de nine.com.au, Lyons a declarat că, în ciuda numeroaselor oferte primite de-a lungul anilor pentru a se despărți de Lamborghini-ul său, nu a fost niciodată dispus să-l vândă până acum.

„Când eram mic, visam că într-o zi voi deține și voi conduce o mașină ca aceasta, așa că, atunci când va pleca, cu siguranță voi vărsa o lacrimă”, a spus omul de afaceri. El a adăugat că mașina i-a oferit „o bucurie imensă de-a lungul anilor” și că este una dintre „cele mai grozave mașini construite vreodată”.