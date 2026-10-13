· 44% dintre copiii români de 12-16 ani sunt destul de sau foarte îngrijorați că un război le-ar putea afecta viața, față de 36% în medie la nivelul celor 19 țări.

· Doar 24% dintre copiii din România știu că primul rezultat afișat de un motor de căutare nu este întotdeauna cea mai bună sursă de informație - cel mai scăzut procent dintre cele 19 țări (media este de 35%).

București, 13 octombrie 2026 – În România, 36% dintre copiii cu vârste între 10 și 16 ani spun că, în ultimul an, au fost deranjați sau supărați de ceva întâlnit în mediul online cel puțin o dată pe lună, potrivit studiului EU Kids Online 2026. Media celor 19 țări europene participante este de 23%, iar România înregistrează al doilea cel mai ridicat nivel, după Polonia (37%). Totodată, doar 36% dintre copiii din România spun că se simt în siguranță online, față de 48% la nivelul celor 19 țări.

În România, procentul este cel mai ridicat în rândul copiilor de 10 ani: 40% dintre ei spun că au fost deranjați sau supărați de ceva online cel puțin o dată pe lună, față de 33% dintre cei de 11-12 ani, 35% dintre cei de 13-14 ani și 37% dintre cei de 15-16 ani. La nivelul celor 19 țări, astfel de experiențe devin în general mai frecvente odată cu vârsta, însă raportul arată că acest tipar nu se regăsește în toate țările, România fiind un exemplu. Tot la nivel european, ponderea copiilor care trec lunar prin astfel de experiențe a crescut de peste trei ori față de 2020, de la 7% la 23%.

Dintre copiii din România care au fost deranjați sau supărați de ceva online în ultimul an, 39% au vorbit cu un prieten de vârsta lor după cea mai recentă experiență, 36% cu un părinte sau îngrijitor, iar 16% nu au vorbit cu nimeni. Mediile europene sunt de 43%, 35% și, respectiv, 20%. Băieții tind mai des să nu vorbească cu nimeni: 22% dintre băieții din România nu au vorbit cu nimeni după o astfel de experiență, față de 11% dintre fete. La nivel european, raportul arată că fetele caută mai des sprijin la prieteni, în timp ce băieții gestionează mai des singuri experiența.

Pe de altă parte, întrebați cât de ușor le este să vorbească cu părinții despre lucrurile care îi supără, 44% dintre copiii din România răspund că foarte ușor, iar 32% că destul de ușor. 25% spun că le este destul de sau foarte greu, față de 22% în medie la nivelul celor 19 țări. Deși vorbesc mai des cu cineva după o experiență neplăcută, fetele găsesc mai greu calea spre părinți. România se numără printre țările cu cele mai mari diferențe între băieți și fete la acest capitol: procentul fetelor care spun că le este ușor să vorbească cu părinții este cu 12 puncte procentuale mai mic decât cel al băieților. În plus, în România, mai puțin de două treimi dintre copiii din familii cu statut socioeconomic scăzut spun că pot discuta ușor cu părinții despre ce îi supără.

Într-un context în care mai mult de o treime dintre copiii din România declară că sunt deranjați sau supărați lunar de experiențe întâlnite online, disponibilitatea adulților de a asculta și de a rămâne aproape de copii devine esențială. Așa cum subliniază Dr. Dan Siegel și Dr. Tina Payne Bryson în cartea Puterea de a fi prezent. Cum influențează părinții viitorul copiilor, “unul dintre cei mai buni indicatori științifici ai felului în care se va dezvolta un copil - în ceea ce privește fericirea, succesul academic, capacitatea de a conduce și relațiile semnificative - este dacă există cel puțin un adult în viața lui care îi este în mod constant alături.”

Raportul EU Kids Online arată și o diferență între competențele tehnice ale copiilor și capacitatea lor de a evalua informațiile găsite online sau de a înțelege cum algoritmii influențează conținutul pe care îl văd. În România, doar 24% dintre copii știu că primul rezultat afișat de un motor de căutare nu este întotdeauna cea mai bună sursă de informație, cel mai scăzut procent dintre cele 19 țări. Doar 35% știu că nu toată lumea primește aceleași informații atunci când caută ceva online, față de 45% media europeană. Echipa de cercetare din România arată că acești copii tind să își supraestimeze competențele digitale: scorurile din autoevaluare sunt considerabil mai mari decât cele obținute la testul de cunoștințe.

În ceea ce privește îngrijorările copiilor din România, acestea sunt peste media europeană la aproape toate temele măsurate. Cele mai puternice nu țin însă de mediul digital. 67% dintre copiii de 12-16 ani se tem că cineva din familie s-ar putea îmbolnăvi grav sau ar putea muri, față de 51% media europeană. 44% sunt îngrijorați că un război le-ar putea afecta viața, față de 36%.

La nivel european, raportul descrie o schimbare în felul în care părinții se implică în viața online a copiilor: de la discuție și sprijin către control tehnic. Jumătate dintre copii spun că părinții discută cu ei despre ce fac online, față de 66% în 2020. În schimb, 38% spun că părinții folosesc filtre sau blochează anumite tipuri de conținut (față de 22% în 2020), iar 42% că părinții folosesc GPS pentru a le urmări locația (față de 15%). În România, părinții folosesc mai puțin aceste instrumente decât media europeană:

26% dintre copii spun că părinții filtrează sau blochează anumite tipuri de conținut (media: 38%).

24% spun că părinții urmăresc ce conținut văd sau ce aplicații folosesc (media: 40%).

37% spun că părinții le urmăresc locația prin GPS (media: 42%).

Doar 19% spun că părinții folosesc un serviciu care le limitează timpul petrecut online, cel mai scăzut procent dintre cele 19 țări (media: 40%).

Cercetarea EU Kids Online 2026 s-a bazat pe un sondaj reprezentativ cu 28.465 de copii cu vârste între 10 și 16 ani din 19 țări europene, inclusiv 1.063 de copii din România. Datele au fost colectate între aprilie 2025 și aprilie 2026.

Cea de-a treia ediție a ParentED Fest, ce va avea loc weekend-ul acesta, pe 17-18 octombrie 2026 la Aula Magna a Universității Politehnica din București, aduce în fața publicului din România 7 experți internaționali în psihologia și educația copilului: Alfie Kohn, Erica Komisar și Isabelle Filliozat - ambele pentru prima dată în România, Dr. Tina Payne Bryson, Dr. Dan Siegel, care revine la cererea publicului pe scena ParentED Fest, Caroline Welch, dar și Jessica Joelle Alexander, și aceasta aflată la a doua participare la festival.

Evenimentul este susținut de: Strategic Partner: Lidl România / Lupilu, Healthcare Partner: Sanador, Empowerment Partner: Fundatia Kids Hero, Growth Partner: Raiffeisen Bank. Susținut de: ThedaMar, Catena, Aqua Carpatica, Fundatia Bog’Art, Autoklass Audi Ploiești, Activ Group Management, Covalact, Intercontinental Athenee Palace Bucharest. Parteneri educaționali: English Kids Academy, APRICAS, AISB, ISTT. Parteneri media ai evenimentului sunt: Mind Architect, Itsy Bitsy FM, Magic FM, Mommy Hai, Pagina de Psihologie, Părinți și Pitici, Psychologies, e-femeia, Sfatul Părinților, SpotMedia, Future Leaders. Partener cultural: Cărturești, Audiotribe. Parteneri editoriali: ZYX Books, Editura For You.

Mai multe informații despre ParentED Fest 2026 - pe www.parentedfest.ro.