Prețul aurului a crescut marți cu 2,9574 lei, până la 642,8367 lei, față de ziua de luni. Trebuie precizat că luni a scăzut cu 1,0136 lei, la 639,8793 lei. Vineri, cursul aurului a fost de 640,8929 lei, în creștere cu 7,4036 lei față de ziua precedentă.

De la începutul lunii septembrie până pe 13 octombrie 2026, cotația aurului a avut o evoluție oscilantă, cu creșteri și scăderi succesive, dar a înregistrat o creștere per total. Dacă pe 1 septembrie gramul de aur era cotat la 636,9839 lei, pe 13 octombrie a ajuns la 642,8367 lei, ceea ce înseamnă un avans de 5,8528 lei, respectiv aproximativ 0,92%.

Cea mai mare valoare din perioada prezentată a fost înregistrată pe 18 septembrie, când gramul de aur a ajuns la 644,7094 lei, în timp ce cel mai scăzut nivel a fost consemnat pe 29 septembrie, la 620,5504 lei. Ulterior, cotația a revenit pe creștere, cu fluctuații importante, inclusiv un avans de 13,602 lei pe 2 octombrie și o scădere de 18,982 lei pe 28 septembrie.