Lotul scos la licitaţie include note scrise de mână pentru melodia „Subterranean Homesick Blues”, compusă la mijlocul anilor 1960. Cele trei pagini, scrise cu cerneală neagră, au o valoare estimată între 400.000 de dolari şi 600.000 de dolari, conform Agerpres.

Două pagini care conţin versurile melodiei antirăzboi „Masters of War” şi-ar putea, de asemenea, găsi un nou proprietar. Valoarea lor este estimată la o sumă cuprinsă între 350.000 de dolari şi 400.000 de dolari. Nu se ştie care este proprietarul actual al documentelor sau cine va avea de câştigat de pe urma licitaţiei.

Licitaţia include, de asemenea, aşa-numita „McKenzie Tape”, o înregistrare nepublicată a unui concert privat al lui Dylan în apartamentul lui Eve şi Mac McKenzie, un cuplu din New York care i-a înregistrat melodiile în primii ani petrecuţi de artist în New York. Înregistrarea datează din 1963 şi este estimată la o sumă cuprinsă între 15.000 şi 20.000 de dolari.

Dylan este considerat unul dintre cei mai influenţi muzicieni şi compozitori din toate timpurile. Hitul său „Blowin' in the Wind” a devenit vocea unei generaţii în anii 1960 şi un simbol al mişcării pentru drepturi civile.

De-a lungul carierei, s-a reinventat în permanenţă din punct de vedere muzical, trecând de la folk la rock, country şi gospel. În 2016, a fost recompensat cu Premiul Nobel pentru Literatură.

În vârstă de 85 de ani, Dylan concertează în continuare. Duminică, susţine un concert la Frankfurt, ultimul dintre cele şapte concerte susţinute în Germania în cadrul unui turneu.

La începutul lunii, pe când se afla la Roma, a fost primit de papa Leon al XIV-lea la Vatican.