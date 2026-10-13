Hildasay, o insulă accesibilă exclusiv cu barca, oferă un refugiu în mijlocul naturii, dar ascunde și o poveste istorică surprinzătoare, scrie linternaute.com.

Cu un preț comparabil cu cel al unui apartament de aproximativ 40 de metri pătrați în Paris, insula Hildasay reprezintă o ofertă imobiliară neobișnuită. Proprietatea este listată la 350.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 400.000 de euro, și se întinde pe 110 hectare, în largul Insulelor Shetland, în nordul îndepărtat al Scoției.

O insulă izolată, cu lacuri și un adăpost tradițional

Fără drumuri și accesibilă numai pe apă, Hildasay este potrivită pentru cei care își doresc liniște, intimitate și o legătură directă cu natura. Proprietatea include un debarcader privat, două lacuri cu apă dulce și o mică locuință tradițională din piatră, cunoscută sub numele de „bothy”.

Insula găzduiește o varietate de animale sălbatice, printre care vidre și păsări marine precum chirele arctice și cormoranii. Peisajul natural și izolarea sunt printre principalele elemente care fac proprietatea atractivă pentru potențialii cumpărători.

Agenția imobiliară Kelvin Anderson descrie Hildasay drept „o insulă privată magnifică, încărcată de istorie” și un loc care oferă „un cadru excepțional pentru iubitorii de natură și de activități în aer liber”.

Într-o postare pe Facebook, un reprezentant al agenției a prezentat proprietatea drept „o oportunitate rară”, care îmbină intimitatea, spațiile vaste și patrimoniul într-unul dintre cele mai remarcabile peisaje insulare din Marea Britanie.

Deși astăzi este nelocuită, insula Hildasay a găzduit cândva o comunitate locală. În 1891, aproximativ 30 de oameni trăiau aici din pescuitul heringului și din exploatarea unui tip de granit cu nuanțe de roșu și verde.

Piatra era atât de apreciată, încât pe insulă a fost construită o mică linie de cale ferată, folosită pentru transportul blocurilor de granit până la port. De acolo, acestea erau încărcate pe nave și exportate în Australia.

Urmele acestei activități pot fi observate și astăzi. Șinele originale și câteva blocuri de piatră abandonate au rămas pe insulă, amintind de perioada în care Hildasay era un mic centru de activitate economică.

Insula care a devenit refugiu în timpul pandemiei

Hildasay a revenit în atenția publicului în 2020, când aventurierul Chris Lewis și câinele său, Jet, au petrecut trei luni pe insulă în timpul perioadei de izolare provocate de pandemia de COVID-19.

Experiența a devenit ulterior subiectul cărții sale de succes, „Finding Hildasay” („Descoperind Hildasay”), contribuind la notorietatea acestui loc izolat din nordul Scoției.

Astăzi, insula este prezentată pe piața imobiliară drept o oportunitate rară pentru cei care visează la o proprietate în mijlocul naturii. Totuși, accesul exclusiv cu barca și izolarea geografică sunt aspecte importante de luat în calcul de orice potențial cumpărător.