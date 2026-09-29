Misiunea de cercetare desfășurată în zona localității Gropeni, județul Brăila, s-a încheiat. Militarii aflați la fața locului au identificat un crater și fragmente de dronă, transmite MApN.

Potrivit evaluărilor tehnice realizate la fața locului, drona avea o încărcătură explozivă, care s-a detonat automat în momentul impactului cu solul. Incendiul izbucnit în urma incidentului a afectat o suprafață limitată de teren agricol.

Fragmentele dronei au fost ridicate de echipa specializată a Serviciului Român de Informații și urmează să fie supuse unor evaluări suplimentare.

Cercetarea zonei a fost efectuată și din aer, cu un elicopter IAR-330 SOCAT. Aparatul a încheiat misiunea și a revenit la bază.

col. Daniel Nistor, purtător de cuvânt MApN: "Din evaluările tehnice realizate la fața locului, s-a constatat că drona a avut încărcătură explozivă, care s-a detonat automat în momentul impactului cu solul."

O anchetă militară este acum în plină desfășurare.