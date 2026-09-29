La impactul cu solul, a luat foc. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au anunțat că nu au detectat pătrunderi ale vreunui aparat de zbor neautorizat în spațiul aerian al României.

Ancheta militară va trebui să stabilească exact ce s-a întâmplat.

Posibila dronă, spun experții, a căzut pe un teren agricol, între localitățile Mărașu și Gropeni, aflate de o parte și de alta a Dunării. La impact, a luat foc.

Florin Dobrescu, prefectul județului Brăila: "Un paznic al firmei care lucrează acel teren ar fi văzut incendiul a avut un pic de amploare în lanul de porumb. Când au ajuns forțele de intervenție, incendiul era stins”.

Corespondent PRO TV: „A format un crater care a fost acoperit de specialiștii care au făcut expertiza, dar peste tot s-au împrăștiat astfel de fragmente din corpul aparatului de zbor”.

Dimineață, polițiști, jandarmi, militari și ofițeri ai Serviciului Român de Informații au verificat zona și au ridicat fragmentele care vor fi duse pentru expertiza la un laborator al armatei. Din câte se pare, aparatul de zbor nu a avut încărcătură explozivă. Insula Mare a Brăilei a fost cercetată, în tot acest timp, și din aer.

Corespondent PRO TV: "Un elicopter al Ministerului Apărării Naționale survolează de dimineață Insula Mare a Brăilei. Cel mai probabil militarii vor să se asigure ca nu au căzut și alte fragmente de dronă."

Reprezentanții Armatei au anunțat că noaptea trecuta au avut loc atacuri cu drone ale Federației Ruse asupra portului Orlivka, peste Dunăre de Isaccea. Preventiv, au fost ridicate doua aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole pentru monitorizare. La ora 1 și 51 de minute, populația din județul Tulcea a primit un mesaj Ro-Alert. La finalul alertei, însă, militarii noștri au raportat ca nu au pătruns aparate de zbor neautorizate în spațiul aerian al țării noastre.