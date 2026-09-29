Trei ofiţeri sud-coreeni au fost răniţi în explozia minelor în DMZ, la 21 septembrie, iar unul dintre ei şi-a pierdut un picior.

Două mine terestre au explodat, iar o a treia, care nu a explodat, a fost descoperită în timp ce militarii se repliau în urma deflagraţiei, potrivit vicepreşedintelui Statului Major Interarme sud-coreean.

„Este vorba despre o încălcare evidentă a Acordului armistiţiului, iar întrucât Coreea de Nord poartă responsabilitatea, vom lua măsurile care se impun", a anunţat, într-o audire în Parlament, ministrul Apărării Kang Shin-chul.

Vicepreşedintele Statului Major Interarme anunţa luni că există "suspiciuni puternice că mine terestre nord-coreene se află la originea exploziei".

DMZ este în mod oficial demilitarizată, însă părţile ei de nord şi sud sunt unele dintre cele mai minate locuri din lume.

Potrivit unor estimări, peste 800.000 de mine "infestează" această zonă-tampon, cu o lăţime de patru kilometri, care împarte începând din 1953 peninsula, cu o lungime de aproape 250 de kilometri.

Multe dintre aceste dispozitive datează din Războiul Coreei (1950-1953), însă altele au fost puse în anii care au urmat, iar altele sunt şi mai recente.

În lipsa unui tratat de pace, Seulul şi Phenianul se află, în mod teoretic, în continuare în război.

Măsuri necesare

Kang Shin-chul a declarat că militarii răniţi în explozie s-au dus la faţa locului pentru a degaja zona înaintea unei operaţiuni comune cu Comandamentul ONU.

Această operaţiune urma să evalueze modificările de teren cauzate de către forţele nord-coreene.

Detectoarele de mine folosite erau "modele de ultimă generaţie", a subliniat ministrul, însă operaţiunile au fost îngreunate de vegetaţia densă.

„Potrivit analizei noastre actuale, minele ar fi putut să nu fie detectate pentru că detectoarele erau folosite prea departe de sol", a declarat el.

În audierea de marţi, Statul Major Interarme a anunţat că o mină nord-coreeană de plastic neexplodată a fost descoperită în apropierea locului exploziei mai devreme în acea zi.

Însă echipa care a găsit-o consideră că este vorba despre o mină "diferită de mina descrisă de către militarii care au participat la operaţiune la momentul exploziei", se arată într-un comunicat.

Armata sud-coreeană "dispune de o serie de măsuri necesare, iar noi le vom pune în aplicare", a dat asigurări Kang, fără să ofere vreun detaliu.

Explozii ale unor mine au cauzat deja fricţiuni între cei doi vecini.

În 2015, doi militari nord-coreeni au fost grav răniţi după ce o mină terestră a explodat în partea de sud a DMZ. Unul dintre ei şi-a pierdut ambele picioare.

Acest incident a determinat Coreea de Sud să-şi reia atunci difuzarea de propagandă la difuzoare de-a lungul frontierei cu Nordul.

După ce dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a renunţat, la sfârşitul lui 2023, la orice posibilitate de reunificare cu Sudul, armata Phenianului a pus noi mine antipersonal şi a construit noi fortificaţii, pentru a închide frontiera şi mai ermetic.