Situată pe lacul de acumulare El Burguillo, în provincia Ávila din Spania, insula Centinela este o proprietate privată exclusivistă, înconjurată de apă, care își caută în prezent un cumpărător. Complexul spectaculos, aflat la puțin peste o oră de Madrid, are dotări rare pe piața imobiliară din regiunea Castilia și León, precum un debarcader, golfuri private și chiar un pavilion pentru organizarea petrecerilor, relatează El Debate.

Dotări spectaculoase

Proprietatea, scoasă la vânzare de agenția Century 21 Homeplace, se întinde pe o suprafață de 10.847 de metri pătrați, dintre care peste 1.000 de metri pătrați reprezintă suprafața construită. Punctul central al domeniului este un castel impunător.

„Construit în 1923 pe locul unui vechi turn de observație și renovat complet, castelul se ridică într-un loc modelat de stâncă și piatră, unde arhitectura și natura se îmbină armonios”, se arată în anunțul imobiliar.

Castelul are patru etaje, conectate printr-un lift, și oferă o vedere panoramică de 360 de grade asupra lacului de acumulare și a munților din jur, datorită ferestrelor mari, care se întind de la podea până la tavan.

La interior se află șapte apartamente de tip suită, toate cu vedere spre exterior și fiecare dotat cu un șemineu cu design unic. Unele dintre ele au inclusiv jacuzzi încorporat.

Proprietatea dispune și de un pavilion spațios pentru petreceri, amenajat cu un bar profesional. Potrivit agenției imobiliare, acesta ar putea fi transformat în patru dormitoare suplimentare, ceea ce ar ridica numărul total al camerelor la 11 dormitoare și 11 băi.

Domeniul mai include un living cu zonă de luat masa și bucătărie, o cameră de depozitare, un garaj și o încăpere tehnică.

O insulă autonomă

Insula din provincia Ávila are propriile sisteme de alimentare cu energie și de tratare a apei. Acestea includ panouri solare, două generatoare de rezervă și un sistem de purificare și filtrare, care îi permit să funcționeze independent.

Instalațiile sunt amplasate într-o zonă înconjurată de vegetație și presărată cu mici golfuri. Proprietatea are și un debarcader privat.

Accesul se face, de regulă, cu barca. Totuși, în perioadele în care nivelul apei din lacul de acumulare scade, insula se conectează cu uscatul, iar accesul cu mașina devine posibil până la zidul de incintă.

Care este noul prețul

Prețul cerut pentru insulă este de 3,25 milioane de euro, însă nu este prima dată când proprietatea este scoasă la vânzare. În 2022, aceasta a fost listată inițial la prețul de 4,5 milioane de euro.

Anunțul prezintă mai multe posibile utilizări ale domeniului: de la reședință privată sau spațiu pentru retrageri corporative până la o destinație de turism de lux bazat pe experiențe exclusiviste. De asemenea, proprietatea ar putea găzdui evenimente private sau ar putea fi folosită ca decor pentru producții cinematografice.