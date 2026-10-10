„A fost excavat în legendarul palat de pe insula Antirhodos”. Un inel cu sigiliul unei construcții faimoase, găsit sub apă

Potrivit Agerpres, care citează LIVE Science, o echipă mixtă de la Institutul European de Arheologie Subacvatică (IEASM) şi Ministerul Turismului şi Antichităţilor din Egipt a descoperit artefactul în ruinele unui palat de pe insula Antirhodos, acum scufundată, marcând prima dată când un inel cu sigiliu care înfăţişează imaginea farului a fost găsit, a anunţat echipa IEASM într-un comunicat.

Imaginea de pe inel este similară cu reprezentările farului care au fost găsite anterior pe monede datând din secolul al II-lea, au declarat reprezentanţii IEASM.

"Descoperirea inelului cu sigiliu este cu atât mai importantă cu cât acesta a fost excavat în legendarul palat de pe insula Antirhodos, care a fost cândva un centru al puterii", a declarat Franck Goddio, preşedintele IEASM, în comunicatul trimis prin e-mail.

Palatul a fost folosit de faraonii egipteni care au domnit în perioada Ptolemaică (304-30 î.Hr.), o dinastie de conducători de origine greacă, descendenţi dintr-unul dintre generalii lui Alexandru cel Mare. Farul a fost construit pe insula Pharos în jurul anului 280 î.Hr. şi avea o înălţime de peste 100 de metri.

Unii scriitori antici, precum Pliniu cel Bătrân, l-au considerat printre minunile lumii şi a continuat să fie folosit în Evul Mediu, până când cutremurele şi eroziunea au dus la distrugerea şi dispariţia sa sub mare.

Deşi farul a fost modificat de-a lungul timpului, acesta ar fi avut o statuie, posibil a lui Zeus, în vârf, care ţinea o lampă cu ulei ce îi ajuta pe marinari să se ghideze pe mare.

Cine purta un astfel de inel l-ar fi putut folosi pentru a face o impresie pe materiale moi, cum ar fi argila şi ceara, pentru a crea un sigiliu. Descoperirea inelului în ruinele palatului de la Antirhodos sugerează că palatul a fost folosit pentru funcţii administrative legate de far, au declarat reprezentanţii IEASM în comunicat.

Chiar dacă gravura inelului este uzată, probabil că înfăţişează farul, a declarat Doris Behrens-Abouseif, profesor emerit de istoria artei şi arheologie la Universitatea din Londra, care a scris despre far, dar nu a făcut parte din echipa de cercetare.