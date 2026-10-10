„A fost excavat în legendarul palat de pe insula Antirhodos”. Un inel cu sigiliul unei construcții faimoase, găsit sub apă

Stiri Diverse
Data publicării:
Data actualizării:
Egipt faraon
Shutterstock

Un inel cu sigiliu din bronz care înfăţişează Farul din Alexandria, o minune a Antichităţii, a fost descoperit sub apă în Marea Mediterană, în largul Alexandriei, Egipt.

autor
Cristian Matei

Potrivit Agerpres, care citează LIVE Science, o echipă mixtă de la Institutul European de Arheologie Subacvatică (IEASM) şi Ministerul Turismului şi Antichităţilor din Egipt a descoperit artefactul în ruinele unui palat de pe insula Antirhodos, acum scufundată, marcând prima dată când un inel cu sigiliu care înfăţişează imaginea farului a fost găsit, a anunţat echipa IEASM într-un comunicat.

Imaginea de pe inel este similară cu reprezentările farului care au fost găsite anterior pe monede datând din secolul al II-lea, au declarat reprezentanţii IEASM.

"Descoperirea inelului cu sigiliu este cu atât mai importantă cu cât acesta a fost excavat în legendarul palat de pe insula Antirhodos, care a fost cândva un centru al puterii", a declarat Franck Goddio, preşedintele IEASM, în comunicatul trimis prin e-mail.

Palatul a fost folosit de faraonii egipteni care au domnit în perioada Ptolemaică (304-30 î.Hr.), o dinastie de conducători de origine greacă, descendenţi dintr-unul dintre generalii lui Alexandru cel Mare. Farul a fost construit pe insula Pharos în jurul anului 280 î.Hr. şi avea o înălţime de peste 100 de metri.

Recomandări Video

Unii scriitori antici, precum Pliniu cel Bătrân, l-au considerat printre minunile lumii şi a continuat să fie folosit în Evul Mediu, până când cutremurele şi eroziunea au dus la distrugerea şi dispariţia sa sub mare.

Deşi farul a fost modificat de-a lungul timpului, acesta ar fi avut o statuie, posibil a lui Zeus, în vârf, care ţinea o lampă cu ulei ce îi ajuta pe marinari să se ghideze pe mare.

Cine purta un astfel de inel l-ar fi putut folosi pentru a face o impresie pe materiale moi, cum ar fi argila şi ceara, pentru a crea un sigiliu. Descoperirea inelului în ruinele palatului de la Antirhodos sugerează că palatul a fost folosit pentru funcţii administrative legate de far, au declarat reprezentanţii IEASM în comunicat.

Chiar dacă gravura inelului este uzată, probabil că înfăţişează farul, a declarat Doris Behrens-Abouseif, profesor emerit de istoria artei şi arheologie la Universitatea din Londra, care a scris despre far, dar nu a făcut parte din echipa de cercetare.

Există "mii de monede din Alexandria care prezintă o reprezentare similară a farului", a declarat ea pentru Live Science într-un e-mail. Aceste monede datează din perioadele ptolemeice sau romane (29 î.Hr. - 395 d.Hr.), a remarcat ea.

Behrens-Abouseif a adăugat că nu este suficient de familiarizată cu inelele din Alexandria pentru a comenta dacă acesta este singurul inel care conţine această imagine.

Alţi cercetători au declarat pentru Live Science că şi ei cred că acest inel înfăţişează farul, doi cercetători menţionând că ar putea prezenta fum provenind de la lampă în partea de sus.

"Cel mai interesant lucru despre noua bijuterie gravată cu inel cu sigiliu este o caracteristică asimetrică în vârful său", care "ar putea înfăţişa un fuior de fum provenit de la lampa cu ulei din mâna statuii încoronate", a declarat într-un e-mail Andrew Chugg, un cercetător independent care a scris cartea "Farul din Alexandria: Al doilea soare şi a şaptea minune a antichităţii" (Routledge, 2024).

Margaret Miles, profesor emerit de istoria artei şi literatură clasică la Universitatea din California, Irvine, a observat şi ea posibilul fuior de fum. Miles a menţionat într-un e-mail că acest "inel ar fi putut fi folosit ca sigiliu de către un comerciant din Alexandria care a folosit imaginea (farului) pentru a semnala locaţia sa în Alexandria. Farul era faimos, aşa că a devenit un simbol al oraşului".

Cercetările efectuate în largul coastei Alexandriei în ultimii ani, inclusiv descoperirea a 22 de blocuri masive de piatră, au dezvăluit mai multe informaţii despre far, inclusiv despre cum arăta exact, ceea ce îi ajută pe cercetătorii care încearcă să-l reconstruiască digital.

Coloșii lui Memnon. Moment impresionant în Egipt. Două statui ”colosale” ale unui faraon au fost dezvăluite publicului

Sursa: Agerpres

Etichete: egipt, inel, descoperire, alexandria,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Pictorial incendiar pe terenul de golf cu Paige Spiranac: ”Cum se mai poate concentra cineva cu tine acolo?”
FOTO Pictorial incendiar pe terenul de golf cu Paige Spiranac: ”Cum se mai poate concentra cineva cu tine acolo?”
Citește și...
Shutterstock 2682692043
Stiri Stiinta
Mormânt vechi de peste 4.000 de ani, descoperit în Egipt. Cui i-a aparținut și ce au găsit arheologii în interior

Egiptul a anunțat sâmbătă descoperirea unui mormânt ce datează din urmă cu peste 4.000 de ani, din perioada Vechiului Regat Egiptean (2686 î.Hr. - 2181 î.Hr.), în necropola Bubasteion din Saqqara, provincia Giza, la vest de Cairo, informează Xinhua.

Sharm el-Sheikh
Stiri Turism
Sharm el-Sheikh, locul unde deșertul întâlnește marea. Turiștii vin pentru cele mai frumoase plaje din Egipt

Sharm El-Sheikh este una dintre cele mai frumoase destinații turistice din lume, cunoscută pentru apele sale turcoaz, limpezi precum cristalul, recifele de corali spectaculoase și plajele sale atrăgătoare. 

Descoperire egipt 2
Stiri externe
Descoperire spectaculoasă în deșertul Egiptului. Un oraș vechi de peste 1.600 de ani, bine conservat, a ieșit la lumină. FOTO

Arheologii din Egipt au descoperit un oraş bine conservat din perioada bizantină, în deşertul vestic.

Recomandări
Smr nuclear
Stiri Economice
Noi detalii oficiale despre problemele apărute la proiectul nuclear american SMR de la Doicești, criticat de Ilie Bolojan

Peste 80% dintre condiţiile asociate deciziei finale de investiţie în proiectul SUA al reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doiceşti nu sunt îndeplinite - afirmă Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

Oameni pe ploaie inquam photos octav ganea
Vremea
Vremea se răcește în toată România. ANM anunță ploi și vânt puternic, iar la munte apar primele ninsori

Ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului şi precipitaţii mixte la munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, se vor înregistra în România, de duminică până marţi dimineaţa.

Shutterstock 2697906715
Știri Actuale
Sutien de peste 1.000 lei, rochii și poșete de lux, cumpărate de șefii ANM din bani publici. Se cere demisia conducerii

Un control al Ministerului Mediului la ANM arată că unul dintre cardurile instituției a fost folosit pentru cumpărarea unor produse de lux, precum parfumuri, rochii, poșete, cosmetice, pantofi cu toc și un sutien de peste 1.000 de lei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 25 | Ce înseamnă rezistența la insulină și cum o recunoaștem din timp

28:12

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2026

01:48:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 05 Octombrie 2026

03:23:18

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Romania, te iubesc!

44:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Chelsea - Bournemouth 2-0, ACUM pe VOYO Sport 1, de la 17:00. NEBUNIE! Două goluri în primele trei minute ale partidei

Sport

FC Botoșani - UTA, LIVE TEXT de la 17:15 pe Sport.ro. Echipele de start