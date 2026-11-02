Speră să atragă vizitatori și să câștige bani pe care să îi investească în dezvoltare. Peste două zile, Palatul Culturii din Iași lansează propria ciocolată. Inscripționată cu numele istoric al orașului și cu anul în care instituția s-a deschis pentru public, aceasta va avea trei sortimente: neagră, albă și cu lapte.

De la începutul toamnei, instituția de cultură are și propriile parfumuri, create de o ieșeancă perfecționată în Italia.

Corespondent Știrile ProTV: „Regina” este un parfum pentru femei, cu note de flori albe, cireș și ambră. Atât acesta, cât și parfumul pentru bărbați se vând la magazinul palatului.

Georgiana Aștefănoaie, parfumier: „M-am inspirat de la patrimoniu, de la istorie, de la povestea orașului și de la identitatea lui, dar atunci când creezi un parfum pentru un loc, lucrezi mai mult pe emoție.”

Reprezentanții palatului spun că banii obținuți vor finanța, între altele, restaurarea unor opere de artă și evenimente culturale.

Alexandru Chituță, manager, Palatul Culturii: „Cred că este important să ne îmbogățim marketingul cultural cu produse de brand, să avem o ciocolată a Iașului, să avem un parfum al Iașului.”

Și Muzeul Brukenthal din Sibiu a lansat produse similare.

Tânără: „Miroase a toamnă, foarte elegant, foarte dulce și mi se pare destul de potrivit pentru o prințesă.”

Emilia Hasmațuchi, reprezentant al Muzeului Brukenthal: „Stocurile s-au epuizat destul de repede, avem varianta masculină care îi poartă numele baronului, parfumul Brukenthal, și varianta feminină care poartă numele soției baronului, Sofia.”

Trei sortimente de ciocolată se găsesc și la Muzeul Național al Bucovinei, din Suceava.

Constantin Emil Ursu, director Muzeul Național al Bucovinei: „Ciprian Porumbescu cu gust de cafea, Ciprian Porumbescu era un mare iubitor de cafea. Am realizat și ciocolata Ștefan cel Mare, o ciocolată cu gust puternic. Este cu portocale.”

Aici, vânzările îi ajută pe muzeografi să cumpere obiecte de artă.