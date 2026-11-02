Planetele nu s-au mișcat din pozițiile în care se aflau de două săptămâni. Există însă o explicație pentru acest lucru: ele sunt dispuse sub forma crucii fixe, în zodiile în care efectele tranzitelor sunt cele mai lente, dar și cele mai puternice.

Atunci când există senzația că nu se întâmplă nimic, poate fi vorba despre liniștea dinaintea furtunii. Paradoxal, Luna, care este cea mai vioaie dintre planete și care petrece aproximativ două zile și jumătate într-o zodie, se deplasează în această săptămână de pe un braț pe celălalt al crucii fixe, mai exact din Leu în Scorpion. Acest tranzit nu face decât să întărească auspiciile perioadei.

Fără a fi un motiv de îngrijorare, această configurație astrologică vorbește despre tendința oamenilor de a forța lucrurile, de a trage permanent de limitele vieții, ale oportunităților și ale diferitelor situații, cu impresia că acest lucru poate continua la nesfârșit. Sunt însă momente în care deciziile trebuie cântărite de două ori înainte de a fi luate. Atunci când se formează o astfel de cruce fixă, elasticul este întins la maximum.

În astfel de perioade pot apărea fenomene de amploare. Explicația nu are rolul de a speria, ci de a atrage atenția asupra unor configurații astrologice care pot coincide cu evenimente importante. Un exemplu este accidentul feroviar din Spania. De asemenea, activitatea seismică din România, cu mai multe cutremure înregistrate într-o singură zi, poate fi asociată cu astfel de perioade. Aceste fenomene se produc întotdeauna pe cruce fixă. Cu cât cutremurele sunt mai mici și mai numeroase, cu atât situația este mai bună.

Nu poate fi făcută însă o previziune exactă cu privire la momentul în care se va întâmpla un anumit eveniment. Pot exista evenimente naturale sau provocate de om, intenționate ori neintenționate, care pot avea un impact mult mai mare.

În această perioadă, Luna se apropie de Jupiter, iar cele două planete, una benefică și cealaltă malefică, vor ajunge, pe 16 noiembrie, la grad maxim, în raport cu karma. Acesta este un moment în care oamenii mai pot îndrepta anumite lucruri, deoarece, atunci când planetele se poziționează pe karmă, trecutul revine către fiecare sub forma binelui sau a răului făcut.

Pentru că mai sunt două săptămâni până la acest moment, există încă timp pentru a face bine. Este important ca oamenii să înțeleagă ce trebuie să facă și să acționeze în consecință. Leul vorbește despre iubire, voință și creație. Iubirea este o investiție pe termen lung, în timp ce răutatea, orgoliul, naivitatea și lenea sunt atitudini care nu aduc rezultate durabile.

Aceasta este configurația astrologică a momentului. Crucea fixă va continua să se manifeste o perioadă, mai ales că Mercur se află în Scorpion și va ieși din această zodie abia în decembrie. Este, așadar, o situație de durată, aparent statică, dar în care se pot petrece lucruri în spatele oamenilor, fără ca aceștia să le conștientizeze. De aceea, este important să fie folosite flerul și intuiția și să fie făcute schimbările necesare.

Horoscop săptămâna 2 – 8 noiembrie 2026 - Berbec

În relațiile de dragoste și în cele cu copiii, lucrurile trebuie construite pe termen lung, cu înțelegere și prin decizii bine cântărite, nu prin forță. Se spune că persoanele iubite cel mai mult pot fi și cele mai rănite. Unui copil i se pot impune anumite lucruri, iar rezultatele pot apărea imediat, însă nu există garanția că acestea vor fi durabile. La fel se întâmplă și în dragoste: iubirea nu poate fi impusă cu forța.

Berbecii sunt foarte creativi și procreativi, iar aceasta este o forță și o putere în sine. În această perioadă, trebuie să se concentreze asupra calităților și resurselor pe care le au.

O recomandare pentru Berbeci este să evite speculațiile și să nu încerce să obțină câștiguri din jocuri de noroc în această săptămână.

Horoscop săptămâna 2 – 8 noiembrie 2026 - Taur

Ideea unei familii mari și numeroase, în care toată lumea locuiește împreună și se iubește și se respectă în mod obligatoriu, poate fi doar o iluzie. Există părinți care construiesc case mari pentru a locui alături de copii și nepoți, însă tocmai în astfel de situații lucrurile nu funcționează întotdeauna așa cum și-ar dori.

Taurii trebuie să aibă răbdare în privința deciziilor legate de locuință și de conviețuire. Ideea unei case mari, în care să locuiască mai multe generații, poate să nu funcționeze așa cum a fost imaginată. Există riscul ca, în final, casa să rămână goală, să nu mai poată fi vândută, iar proprietarii să fie nevoiți să suporte facturi mari la încălzire.

Același lucru este valabil și în cazul persoanelor care aleg să se mute împreună pentru a economisi bani de chirie sau al celor care, după ce abia s-au cunoscut și s-au îndrăgostit, decid să locuiască împreună. În această perioadă, astfel de planuri s-ar putea să nu funcționeze. Este nevoie de răbdare și de mai multă cumpătare înainte de a lua decizii importante.

Horoscop săptămâna 2 – 8 noiembrie 2026 - Gemeni

Dacă nu pot spune o vorbă bună, Gemenii ar trebui măcar să evite afirmațiile care îi pot răni pe ceilalți. Nativii sunt foarte creativi și au, în această perioadă, o capacitate mare de a dărui, de a-i învăța pe alții, de a scrie, de a preda și de a împărtăși din cunoștințele acumulate.

Au atât de multe lucruri de spus și de oferit, încât energia lor creativă trebuie canalizată într-o direcție potrivită. Nu este vorba doar despre un dialog între un Geamăn și un prieten, ci despre posibilitatea de a transmite ceva valoros unui public întreg. Gemenii nu trebuie să-și blocheze această energie, ci să găsească modalități prin care să o folosească.

O altă recomandare vizează achiziția unei mașini. Pentru cei care se gândesc la o astfel de investiție, ar putea fi mai avantajos să cumpere o mașină nouă, mai ales dacă autoturismul actual s-a defectat și necesită cheltuieli tot mai mari pentru reparații.

Horoscop săptămâna 2 – 8 noiembrie 2026 - Rac

Pentru Raci, perioada aceasta este legată de buget și profit, în special pentru cei care sunt antreprenori. Există o legătură între câștigurile financiare și generozitate, inclusiv prin acte de filantropie. Banii nu trebuie să reprezinte un scop în sine și nici să fie folosiți exclusiv în interes personal.

O altă chestiune importantă pentru nativii Rac este riscul de a pierde bani pentru că nu știu să-și evalueze corect munca. Fie că sunt angajați, fie că sunt antreprenori, trebuie să învețe să acorde valoarea potrivită muncii pe care o depun. Există tendința de a se subevalua sau, dimpotrivă, de a-și supraevalua contribuția.

Horoscop săptămâna 2 – 8 noiembrie 2026 - Leu

Leii beneficiază de o energie extrem de puternică, generată de prezența lui Marte și Jupiter, dar și de influența karmei. În această perioadă, caracterul lor se vede foarte clar, atât în momentele de bucurie, cât și în cele de supărare, în deciziile luate peste noapte sau în interacțiunile cu un colectiv.

Nativii au de luat decizii și de manifestat multă voință, însă trebuie să învețe să se stăpânească și să-și cenzureze reacțiile. Acum se vede educația fiecăruia. Este nevoie de multă atenție în gestionarea acestor energii puternice, deoarece ele se pot manifesta atât pozitiv, cât și negativ.

Horoscop săptămâna 2 – 8 noiembrie 2026 - Fecioară

Fecioarele ar putea avea nevoie de o perioadă de timp pentru a înțelege cine le este cu adevărat aproape, cine le este prieten și cine le poate deveni dușman.

De exemplu, dacă un nativ este apropiat de o persoană care are un viciu, iar după o vreme ajunge să adopte același comportament, înseamnă că acea prietenie nu i-a fost benefică. Va trece un anumit interval până când Fecioara va învăța să facă ordine în viața sa și să se îndepărteze de influențele nepotrivite.

În plan medical, recomandarea este alegerea răului celui mai mic. Dacă nativii au o idee fixă și refuză un anumit tratament, în această perioadă ar trebui să analizeze cu atenție opțiunile și să aleagă varianta cea mai bună pentru problema de sănătate acută cu care se confruntă.

Horoscop săptămâna 2 – 8 noiembrie 2026 - Balanță

Locul Balanțelor este acolo unde se află pasiunile și vocațiile lor. Este o chestiune de karmă colectivă, pozitivă sau negativă, care ține de mediul în care aleg să se integreze.

Dacă nu le place ceea ce fac, dacă au urmat sfatul altcuiva sau au luat anumite decizii doar pentru că au fost influențate de familie ori de cunoștințe, există riscul să se regăsească în grupul nepotrivit. Poate fi vorba despre un loc de muncă obținut prin intermediul unei rude, despre o recomandare sau despre o relație în care au ajuns fără să simtă că li se potrivește.

Balanțele trebuie să-și urmeze pasiunile, chiar dacă acestea par neobișnuite sau banale. În acest fel vor ajunge în mediul potrivit. Hobby-urile, pasiunile și activitățile care le aduc satisfacție au un rol important în această perioadă.

Horoscop săptămâna 2 – 8 noiembrie 2026 - Scorpion

Scorpionii care ocupă funcții de conducere trebuie să nu uite de factorul uman. Scopul unei firme este, într-adevăr, unul economic, însă economia trebuie să fie în beneficiul oamenilor.

Cei care dețin puterea sau au autoritate asupra altora, fie că este vorba despre tați, șefi sau persoane responsabile de o anumită comunitate, trebuie să fie foarte atenți la efectele colaterale ale deciziilor pe care le iau. Există o tendință spre autoritarism, tiranie și despotism, care trebuie ținută sub control.

Acest lucru este valabil inclusiv în relația cu copiii. Așa cum a fost menționat anterior, impunerea voinței poate da rezultate pe termen foarte scurt: copilul face ceea ce i se cere, însă consecințele unui astfel de comportament se pot întoarce mai târziu.

Horoscop săptămâna 2 – 8 noiembrie 2026 - Săgetător

Pentru Săgetători, karma este legată de străinătate și de experiențele din viețile anterioare. Dacă, într-o existență anterioară, un nativ a călătorit, a otrăvit fântâni sau a participat la un război, trebuie să fie atent atunci când trece granițele țării, deoarece astfel de fapte se pot întoarce asupra sa.

În schimb, dacă într-o viață anterioară a fost misionar, a salvat oameni sau a contribuit la înălțarea spirituală a acestora, și aceste fapte bune se pot întoarce. La fel se poate întâmpla și în cazul unei comori ascunse în trecut.

Este, așadar, o perioadă în care Săgetătorii se pot confrunta cu efectele karmei legate de străinătate.

Pot apărea și obstacole în parcursul educațional sau profesional. De exemplu, un profesor foarte exigent, întâlnit la facultate, care pare să le pună piedici, poate reprezenta un semn că drumul nativilor nu este neapărat în acea direcție. Dacă reușesc însă să depășească acest obstacol, nimic nu îi va mai putea opri din drumul lor.

Crucea fixă aduce provocări foarte mari, asemănătoare unor examene extrem de dificile sau unor competiții de nivel olimpic.

Horoscop săptămâna 2 – 8 noiembrie 2026 - Capricorn

Capricornii trebuie să-și regleze bugetul și să-și plătească datoriile. Nu ar trebui să trăiască având sentimentul că plata taxelor și impozitelor către stat reprezintă un dezavantaj sau că cei care își achită obligațiile sunt fraieri.

Este important să-și pună în ordine toate socotelile, să vândă proprietățile care le aduc pierderi și să valorifice resursele pe care le au. De asemenea, trebuie să se gândească la investiții care pot deveni profitabile pe termen lung.

Horoscop săptămâna 2 – 8 noiembrie 2026 - Vărsător

Pentru Vărsători, se pot întoarce consecințele comportamentului din relațiile de cuplu. Dacă, într-o relație sau într-o căsnicie, au iubit, au fost generoși, s-au sacrificat pentru partener și au avut răbdare, toate aceste lucruri se pot întoarce către ei.

Toate lucrurile bune făcute într-o relație se pot întoarce sub forma iubirii, a gesturilor frumoase și a generozității partenerului. În schimb, dacă nativii și-au făcut calcule doar pe termen scurt sau au trădat, și aceste fapte se pot întoarce asupra lor. Consecințele se pot manifesta printr-un comportament mai puțin controlat al partenerului de viață.

Horoscop săptămâna 2 – 8 noiembrie 2026 - Pești

Pentru Pești, sănătatea se află într-un moment în care vindecarea nu depinde doar de medic și de tratamentul prescris. Este vorba despre o vindecare a trupului, a minții și a sufletului. Nativii trebuie să-și dorească să-și aducă organismul într-o stare de echilibru și să nu lase întreaga responsabilitate în seama medicului.

În acest sens, contează și locul de muncă, activitățile pe care le desfășoară și ceea ce le place să facă. Peștii trebuie să găsească un consens între propria stare de bine și misiunea lor de viață.