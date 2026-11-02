Noua legislație, intrată în vigoare duminică, de Ziua Tuturor Sfinților, permite ca urna cu cenușa câinelui sau pisicii să fie așezată în sicriul stăpânului - fie la momentul înhumării, fie ulterior, la cererea familiei. Condiția este ca animalul să fi fost incinerat.

Autoritățile spun că măsura răspunde unei realități sociale - pentru mulți oameni, animalele sunt parte din familie, iar legătura afectivă continuă și dincolo de moarte. În cazul mormintelor de familie, numele exemplarului poate fi trecut inclusiv pe piatra funerară.