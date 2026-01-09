Rusia susține că 500.000 de oameni au rămas fără curent, după un atac masiv ucrainean în regiunea Belgorod

Mai mult de 500.000 de persoane sunt private de energie electrică în urma unui atac ucrainean asupra regiunii ruse Belgorod, a anunţat vineri guvernatorul local, Viatcheslav Gladkov.

„La ora 06:00 dimineaţa (03:00 GMT), 556.000 de persoane din şase municipalităţi sunt fără electricitate, aproape acelaşi număr nu are încălzire”, a indicat el pe Telegram, precizând că 200.000 de persoane sunt, de asemenea, private de apă şi canalizare.

Regiunea se învecinează cu oraşul ucrainean Harkov

Bombardamente în Kiev

Rusia a condus bombardamente de amploare în noaptea de joi spre vineri asupra Ucrainei, unde autorităţile au raportat cel puţin patru morţi la Kiev şi un atac cu rachete hipersonice în vestul ţării.

Atacurile au avut loc la câteva ore după ce Moscova a repetat că trupele europene dislocate în Ucraina ca parte a oricărui acord de pace viitor vor fi considerate „ţinte legitime” şi după ce Statele Unite au capturat miercuri un petrolier sub pavilion rus.

Preşedintele Volodimir Zelenski a avertizat joi seara asupra riscului unui „atac rus masiv” iminent, după ce Rusia a respins un plan european de desfăşurare a unei forţe multinaţionale în Ucraina după o eventuală încheiere a războiului.

În ultimele săptămâni, Rusia a bombardat infrastructura energetică a Ucrainei cu drone şi rachete, o tactică folosită şi în iernile anterioare. Atacurile au lăsat zeci de mii de oameni din toată ţara fără energie electrică sau încălzire, în condiţiile temperaturilor scăzute din timpul iernii. Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că scopul acestor atacuri este „de a crea haos şi de a exercita presiune psihologică asupra populaţiei”.

