Rusia susține că 500.000 de oameni au rămas fără curent, după un atac masiv ucrainean în regiunea Belgorod

Stiri externe
09-01-2026 | 09:23
atac belgorod
X

Mai mult de 500.000 de persoane sunt private de energie electrică în urma unui atac ucrainean asupra regiunii ruse Belgorod, a anunţat vineri guvernatorul local, Viatcheslav Gladkov.

autor
Aura Trif

„La ora 06:00 dimineaţa (03:00 GMT), 556.000 de persoane din şase municipalităţi sunt fără electricitate, aproape acelaşi număr nu are încălzire”, a indicat el pe Telegram, precizând că 200.000 de persoane sunt, de asemenea, private de apă şi canalizare.

Regiunea se învecinează cu oraşul ucrainean Harkov

Bombardamente în Kiev

Rusia a condus bombardamente de amploare în noaptea de joi spre vineri asupra Ucrainei, unde autorităţile au raportat cel puţin patru morţi la Kiev şi un atac cu rachete hipersonice în vestul ţării.

Atacurile au avut loc la câteva ore după ce Moscova a repetat că trupele europene dislocate în Ucraina ca parte a oricărui acord de pace viitor vor fi considerate „ţinte legitime” şi după ce Statele Unite au capturat miercuri un petrolier sub pavilion rus.

Citește și
soldati germania, armata germania
The Times: Germania se gândește să trimită trupe în România și în Polonia. Câți soldați ar putea fi desfășurați

Preşedintele Volodimir Zelenski a avertizat joi seara asupra riscului unui „atac rus masiv” iminent, după ce Rusia a respins un plan european de desfăşurare a unei forţe multinaţionale în Ucraina după o eventuală încheiere a războiului.

În ultimele săptămâni, Rusia a bombardat infrastructura energetică a Ucrainei cu drone şi rachete, o tactică folosită şi în iernile anterioare. Atacurile au lăsat zeci de mii de oameni din toată ţara fără energie electrică sau încălzire, în condiţiile temperaturilor scăzute din timpul iernii. Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că scopul acestor atacuri este „de a crea haos şi de a exercita presiune psihologică asupra populaţiei”.

Îngrijorare în Europa după declarațiile SUA despre Groenlanda. Liderii UE spun că viitorul insulei aparține locuitorilor săi

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, electricitate, atac,

Dată publicare: 09-01-2026 08:41

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
Citește și...
Patru morți și 10 răniți într-un atac cu rachete în Kiev. Rusia a lovit Ucraina cu rachete balistice hipersonice
Stiri externe
Patru morți și 10 răniți într-un atac cu rachete în Kiev. Rusia a lovit Ucraina cu rachete balistice hipersonice

Rusia a lansat joi noaptea un nou atac cu rachete asupra Ucrainei, ucigând cel puțin patru persoane la Kiev și lovind infrastructura din vest cu o rachetă balistică, au anunțat autoritățile, pe fondul temperaturilor extrem de scăzute.

The Times: Germania se gândește să trimită trupe în România și în Polonia. Câți soldați ar putea fi desfășurați
Stiri externe
The Times: Germania se gândește să trimită trupe în România și în Polonia. Câți soldați ar putea fi desfășurați

Țările europene analizează parametrii unei posibile prezențe militare în Ucraina în contextul negocierilor de pace, reducând semnificativ numărul trupelor și modificând formatul oricărei misiuni viitoare, potrivit The Times.

Statul care nu va participa la încă un împrumut de război pentru Ucraina: „Sprijinul continuu nu va slăbi Rusia”
Stiri externe
Statul care nu va participa la încă un împrumut de război pentru Ucraina: „Sprijinul continuu nu va slăbi Rusia”

Slovacia nu va participa la încă un împrumut de război pentru Ucraina, a declarat joi premierul slovac Robert Fico într-o conferință de presă, răspunzând unei întrebări legate de recentul summit de la Paris al 'Coaliției Voinței', transmite TASR.

Recomandări
Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich
Stiri actuale
Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich

După controversele legate de zborul întârziat al președintelui Nicușor Dan de la Paris, ministrul Apărării a venit cu explicații.

ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade
Vremea
ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade

Vremea va deveni deosebit de rece în toată ţara în acest sfârşit de săptămână, iar în nordul Moldovei sunt estimate temperaturi de minus 10 grade pe parcursul zilei de sâmbătă.

Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”
Stiri externe
Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”

Rusia a lovit în noaptea de joi spre vineri „ţinte strategice” din Ucraina cu ajutorul rachetei hipersonice Oreşnik, a anunţat Ministerul Apărării rus într-un comunicat, citat de AFP.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 09 Ianuarie 2026

03:35:55

Alt Text!
La Măruță
8 Ianuarie 2026

01:31:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59