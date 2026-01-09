Există o „amenințare reală” a unei acțiuni militare americane împotriva Columbiei, spune președintele

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a declarat pentru BBC că, în opinia sa, există acum o „amenințare reală” a unei acțiuni militare a Statelor Unite împotriva Columbiei.

 

autor
Vlad Dobrea

Petro a spus că Statele Unite tratează alte națiuni ca parte a unui „imperiu” american. Declarațiile vin după ce Trump a amenințat Columbia cu acțiuni militare. El a avertizat că SUA riscă să se transforme dintr-o putere care „domină lumea” într-o țară „izolată de lume”.

De asemenea, Petro a acuzat agenții Serviciului american de Imigrare și Vamă (ICE) că acționează ca „brigăzi naziste”. Trump a extins semnificativ operațiunile ICE, ca parte a ceea ce administrația descrie drept o ofensivă împotriva criminalității și a imigranților care au intrat ilegal în SUA.

BBC a solicitat un punct de vedere din partea Casei Albe.

După loviturile americane asupra Venezuelei și capturarea lui Nicolás Maduro, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că o operațiune militară care să vizeze Columbia „sună bine”.

Trump i-a spus, de asemenea, în repetate rânduri lui Petro să „aibă grijă de fundul lui”, remarci condamnate ferm de președintele columbian.

Trump și Petro au vorbit la telefon miercuri seară, după care Trump a spus că se va întâlni cu omologul său columbian la Casa Albă „în viitorul apropiat”. Scriind pe platforma sa Truth Social, târziu miercuri seară, Trump a descris conversația cu Petro drept o „mare onoare”. Un oficial columbian a declarat la acea vreme că discuția a reflectat o schimbare de retorică de 180 de grade „din ambele părți”.

Însă joi, tonul lui Petro a sugerat că relațiile nu s-au îmbunătățit semnificativ.

El a spus pentru BBC că apelul a durat puțin sub o oră, „cea mai mare parte fiind ocupată de mine”, și a vizat „traficul de droguri din Columbia”, precum și poziția Columbiei față de Venezuela și „ceea ce se întâmplă în America Latină în relația cu Statele Unite”.

Petro a criticat dur recentele acțiuni americane de aplicare a legilor imigrației, acuzând agenții ICE că operează ca „brigăzi naziste”.

Președintele Trump a pus adesea criminalitatea și traficul pe seama imigrației în SUA, folosind acest argument pentru a justifica operațiuni de amploare, și a acuzat țări precum Columbia și Venezuela că nu fac suficient pentru a combate traficul de droguri.

De la revenirea la Casa Albă, președintele SUA a trimis agenți ICE în orașe din întreaga țară. Agenția aplică legile imigrației și desfășoară investigații privind imigrația ilegală, având și un rol în îndepărtarea imigranților fără documente din SUA.

Administrația afirmă că a deportat 605.000 de persoane între 20 ianuarie și 10 decembrie 2025. De asemenea, a susținut că 1,9 milioane de imigranți s-au „auto-deportat voluntar”, în urma unei campanii publice agresive care îi încuraja pe oameni să părăsească țara de bunăvoie pentru a evita arestarea sau detenția.

Aproximativ 65.000 de persoane se aflau în detenție ICE la 30 noiembrie 2025, potrivit datelor obținute de proiectul privind imigrația al Transactional Records Access Clearinghouse, o bază de date guvernamentale a Universității Syracuse.

În această săptămână, un agent american de imigrație a împușcat mortal o cetățeană americană în vârstă de 37 de ani, în orașul Minneapolis, declanșând proteste peste noapte.

Oficialii federali au declarat că femeia, Renee Nicole Good, ar fi încercat să-i calce cu mașina pe agenții de imigrație, însă primarul orașului, democratul Jacob Frey, a spus că agentul care a tras a acționat iresponsabil și a cerut agenților să părăsească orașul.

Petro a spus că ICE „a ajuns în punctul în care nu mai persecută doar latino-americani pe străzi, ceea ce pentru noi este o ofensă, ci ucide și cetățeni ai Statelor Unite”.

El a adăugat că, dacă acest lucru continuă, „în loc de o Americă care domină lumea – un vis imperial – va exista o Americă izolată de lume. Un imperiu nu a fost construit prin izolare față de lume”.

Petro a mai afirmat că SUA tratează de „zeci de ani” alte guverne, în special din America Latină, ca pe parte a unui „imperiu”, indiferent de lege.

Sursa: BBC

