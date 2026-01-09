Jumătate de țară, paralizată de viscol și nămeți. Drumuri închise, șoferi blocați și cursuri suspendate din cauza vremii

Jumătate de țară este sub un strat consistent de zăpadă. Mulți șoferi au rămas blocați în nămeți ori au derapat și s-au accidentat.

La Botoșani, o porțiune dintr-un drum național a fost închisă peste noapte, din cauza viscolului. Iar mai mulți oameni – unii cu probleme medicale – au rămas blocați cu mașinile în nămeți. Școli și grădinițe au fost închise din cauza vremii.

În județul Suceava au fost probleme azi-noapte, din cauza viscolului. În comuna Bălcăuți, traficul a fost blocat o oră, după ce două tiruri au derapat.

Traian Andronache, prefectul Sucevei: „E nevoie ca autovehiculele să fie echipate corespunzător.”

Ambulanță blocată și cazuri medicale în Botoșani

În județul Botoșani, o ambulanță a rămas temporar blocată din cauza unui autoturism ieșit de pe carosabil. Iar o mașină în care se aflau o femeie însărcinată și un bărbat s-a împotmolit pe un drum.

Din cauza viscolului, drumul național 24C a fost închis peste noapte, între localitățile Rădăuți-Prut – Siret.

O familie a rămas înzăpezită cu mașina, joi seară, în Maramureș. A avut nevoie de ajutorul jandarmilor montani.

În Bacău, la Târgu Ocna, un bărbat de 68 de ani a fost găsit căzut în zăpadă de jandarmi. A primit ceai cald și o pătură până la sosirea ambulanței.

Drumuri închise și viscol puternic în Alba și Argeș

În județul Alba, traficul a fost blocat aseară zeci de minute pe un drum național. Din cauza viscolului, patru drumuri județene au fost închise temporar.

În zona montană din Argeș, vântul a început să sufle cu peste 70 de km pe oră.

Dragoș Onea, Salvamont Argeș: „Avem o temperatură de -8 grade, resimțită ca -15. Strat nou de zăpadă, undeva la 20 de cm. Să nu vă aventurați în zona montană.”

Accidente grave s-au întâmplat odată cu schimbarea vremii. La Predeal, o mașină a ieșit de pe carosabil și a aterizat pe acoperișul unei pensiuni. Șoferii care treceau pe DN1 au filmat scena șocantă.

În Argeș, o șoferiță s-a oprit cu mașina în pădure, după ce a derapat. Femeia și fetița ei de 6 ani au fost rănite.

Iar în Galați, o mamă și fiul ei de 7 ani s-au răsturnat în afara șoselei. Jandarmii i-au încălzit în mașina lor.

