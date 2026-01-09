Jumătate de țară, paralizată de viscol și nămeți. Drumuri închise, șoferi blocați și cursuri suspendate din cauza vremii

Stiri actuale
09-01-2026 | 08:21
×
Codul embed a fost copiat

Jumătate de țară este sub un strat consistent de zăpadă. Mulți șoferi au rămas blocați în nămeți ori au derapat și s-au accidentat.

autor
Alexandra Clej,  Ana Maria Barbu,  Călin Ardelean ,  Daniel Moldovan,  Daniel Preda,  Gigi Ciuncanu,  Ioan Vrâncean,  Mariana Apostoaie,  Marius Grama,  Natașa Paraschiv

La Botoșani, o porțiune dintr-un drum național a fost închisă peste noapte, din cauza viscolului. Iar mai mulți oameni – unii cu probleme medicale – au rămas blocați cu mașinile în nămeți. Școli și grădinițe au fost închise din cauza vremii.

În județul Suceava au fost probleme azi-noapte, din cauza viscolului. În comuna Bălcăuți, traficul a fost blocat o oră, după ce două tiruri au derapat.

Traian Andronache, prefectul Sucevei: „E nevoie ca autovehiculele să fie echipate corespunzător.”

Ambulanță blocată și cazuri medicale în Botoșani

În județul Botoșani, o ambulanță a rămas temporar blocată din cauza unui autoturism ieșit de pe carosabil. Iar o mașină în care se aflau o femeie însărcinată și un bărbat s-a împotmolit pe un drum.

Citește și
fara curent alba
Patru drumuri sunt blocate în județul Alba din cauza zăpezii. Care sunt rutele alternative

Din cauza viscolului, drumul național 24C a fost închis peste noapte, între localitățile Rădăuți-Prut – Siret.

O familie a rămas înzăpezită cu mașina, joi seară, în Maramureș. A avut nevoie de ajutorul jandarmilor montani.

În Bacău, la Târgu Ocna, un bărbat de 68 de ani a fost găsit căzut în zăpadă de jandarmi. A primit ceai cald și o pătură până la sosirea ambulanței.

Drumuri închise și viscol puternic în Alba și Argeș

În județul Alba, traficul a fost blocat aseară zeci de minute pe un drum național. Din cauza viscolului, patru drumuri județene au fost închise temporar.

În zona montană din Argeș, vântul a început să sufle cu peste 70 de km pe oră.

Dragoș Onea, Salvamont Argeș: „Avem o temperatură de -8 grade, resimțită ca -15. Strat nou de zăpadă, undeva la 20 de cm. Să nu vă aventurați în zona montană.”

Accidente grave s-au întâmplat odată cu schimbarea vremii. La Predeal, o mașină a ieșit de pe carosabil și a aterizat pe acoperișul unei pensiuni. Șoferii care treceau pe DN1 au filmat scena șocantă.

În Argeș, o șoferiță s-a oprit cu mașina în pădure, după ce a derapat. Femeia și fetița ei de 6 ani au fost rănite.

Iar în Galați, o mamă și fiul ei de 7 ani s-au răsturnat în afara șoselei. Jandarmii i-au încălzit în mașina lor.

Analiză îngrijorătoare despre alimentele cumpărate de români în decembrie. Regiunea unde s-a vândut cea mai multă carne

Sursa: Pro TV

Etichete: frig, ninsori, viscol, zapada,

Dată publicare: 09-01-2026 07:43

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
Citește și...
Imagini inedite cu deszăpezirea de la Rânca. Ce vede prin parbriz șoferul unei autofreze de mare capacitate. VIDEO
Stiri actuale
Imagini inedite cu deszăpezirea de la Rânca. Ce vede prin parbriz șoferul unei autofreze de mare capacitate. VIDEO

DRDP Craiova distribuie, joi seară, imagini cu deszăpezirea din zona Rânca, arătând marea de zăpadă, viscolul şi vizibilitatea extrem de redusă pe care le întâlnesc drumarii.

Patru drumuri sunt blocate în județul Alba din cauza zăpezii. Care sunt rutele alternative
Stiri actuale
Patru drumuri sunt blocate în județul Alba din cauza zăpezii. Care sunt rutele alternative

Consiliul Judeţean Alba anunţă că patru drumuri din judeţ sunt blocate, joi seară, în urma căderilor masive de zăpadă, indicând şi rute alternative.

Jumătate din România este sub zăpadă. Val de accidente din cauza vremii. Drumurile curățate se înzăpezesc la loc
Stiri actuale
Jumătate din România este sub zăpadă. Val de accidente din cauza vremii. Drumurile curățate se înzăpezesc la loc

Jumătate de țară este sub un strat semnificativ de zăpadă. În multe zone, drumurile sunt curățate inutil, pentru că viscolul aduce zăpada la loc.

Continuă haosul provocat de vremea rea în România. Val de accidente în zonele cu ninsori și polei
Stiri actuale
Continuă haosul provocat de vremea rea în România. Val de accidente în zonele cu ninsori și polei

Val de accidente în jumătatea de țară aflată sub cod galben de vreme rea. Mulți șoferi au derapat pe drumurile acoperite cu zăpadă ori polei.

Zăpada și gheața au provocat șase morți în Europa. Estul Bosniei a declarat stare de urgență
Stiri externe
Zăpada și gheața au provocat șase morți în Europa. Estul Bosniei a declarat stare de urgență

Zăpada şi gheaţa au provocat cel puţin cinci morţi pe şosele în Franţa şi unul în Sarajevo, iar intemperiile perturbau puternic marţi mai multe ţări europene, înainte de o nouă înrăutăţire a vremii prognozată miercuri, relatează AFP.

Recomandări
Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich
Stiri actuale
Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich

După controversele legate de zborul întârziat al președintelui Nicușor Dan de la Paris, ministrul Apărării a venit cu explicații.

Când scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
Vremea
Când scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi sub normalul perioadei în săptămâna 12-19 ianuarie, la nivel național, urmate de o încălzire ușoară spre finalul lunii, mai ales la munte și în vestul și sudul țării.

Protestele au erupt în Teheran, la apelul prințului moștenitor aflat în exil. Internetul şi telefonia au fost tăiate
Stiri externe
Protestele au erupt în Teheran, la apelul prințului moștenitor aflat în exil. Internetul şi telefonia au fost tăiate

Locuitorii din capitala Iranului au strigat din casele lor și s-au adunat în stradă joi seara, după ce prințul moștenitor al țării, aflat în exil, a făcut un apel la o demonstrație în masă, au declarat martori oculari.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Ianuarie 2026

48:11

Alt Text!
La Măruță
8 Ianuarie 2026

01:31:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59