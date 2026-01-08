Motivele pentru care românii aleg să călătorească în ianuarie. Care sunt destinațiile preferate

Stiri Diverse
08-01-2026 | 20:09
Vacanța nu s-a terminat odată cu sărbătorile. Pentru unii abia acum începe. Sunt cei care iubesc țările cu soare și plajă, dar evită tarifele mari cerute îndeosebi de Crăciun și Anul Nou.

autor
Bianca Ghiță,  Valentina Neagu

Dacă și-au cumpărat pachetele din timp pentru această perioadă au dat cu o treime mai puțin. Așa evită și aglomerația și plătesc pentru servicii de calitate în destinațiile exotice.

Vlad a ales ca destinație de iarnă Filipine. Este artist, așa că nu a putut să plece de sărbători. Și-a plănuit cu atenție vacanța exotică în luna ianuarie - tradiție pe care o respectă de câțiva ani.

Vlad Morar, artist: „În momentul de față sunt în aeroport în Filipine, aștept să zbor mai departe spre Cebu, o altă insulă foarte faină, momentan sunt în Manila. În Filipine au mai multe culturi în funcție de insulă, fiecare are alte orientări, alte idei, alte bunătățuri. Momentan eu călătoresc cu mici escale ca să îmi pot face legăturile, eu călătoresc pe cont propriu”.

Insulele calde nu s-au golit după sărbători, dimpotrivă. Cei care au vrut o experiență unică, dar n-au vrut să plătească tarifele de crăciun și revelion, pleacă în perioada ianuarie-martie. Prețurile sunt mai mici cu cel puțîn 30% față în luna decembrie.

Ciprian Enea, consultant turism: „Vorbim de prețuri valabile atât la transport, gen bilete de avion, trenuri, autocar, vase de croazieră, cât și la serviciile de cazare și masă. Gradul de ocupare este mai mic, nu mai avem aglomerație peste tot, așadar avem servicii de mai bună calitate, la prețuri cu 30-40 chiar 50 la sută mai mici".

Pentru cele mai bune prețuri, mulți se organizează din timp.

Cristina Vascan, manager de agenție de turism: „Rezervările încep încă din luna august pentru ianuarie, Un bilet de avion pe destinație exotică poate varia de la câteva sute de euro în august: Thailanda, Mexic, dar dacă rezervăm mai tărziu, în octombrie noiembrie, atunci biletul de avion este și dublu la preț. Biletul de avion se plătește la momentul rezervării, însă cazările pot fi plătite până la o lună înainte de plecare”.

Corespondent PRO TV: „Ianuarie rămâne, pe de altă parte, și cea mai potrivită lună pentru rezervarea biletelor de avion pentru anul în curs . Zborurile către Londra, Bruxelles, Milano, Roma, Barcelona sau Paris sunt, în luna ianuarie, cu 80% până la 91% mai ieftine comparativ cu tarifele medii practicate în 2025, în funcție de rută, perioadă și disponibilitate. De exemplu, zborurile către Paris cu o companie low-cost pornesc de la aproximativ 31 euro dus-întors, la fel și către Roma, iar cele către Milano de la 26 euro. Pentru Londra, tarifele pot începe de la 33–34 euro, iar pentru Bruxelles de la 25–27 euro, în funcție de perioada aleasă”.

Sursa: Pro TV

Etichete: vacanta, preturi, bilete de avion,

Dată publicare: 08-01-2026 20:09

