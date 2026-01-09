Una din cele mai populare destinații de vacanță va controla conturile turiștilor să vadă dacă au suficienți bani de cheltuit

Bali va verifica economiile turiștilor care vor să vină pe insulă pentru a vedea dacă aceștia au suficienți bani de cheltuit. Măsura face parte din noul proiect de reglementare a turismului în zonă, care urmează a fi aprobat.

Guvernatorul insulei indoneziene Bali analizează o reglementare care ar obliga turiștii străini să dezvăluie câți bani au avut în conturile lor bancare în ultimele trei luni, aceasta fiind cea mai amplă propunere de până acum a insulei într-un efort de a descuraja vizitatorii cu cheltuieli mici și de a promova ceea ce oficialii numesc „turism de calitate”, scrie South China Morning Post (SCMP).

Guvernatorul Wayan Koster a declarat că măsura va fi inclusă în proiectul de regulament regional din Bali privind managementul turismului de calitate, despre care a spus că este aproape de finalizare și va trimis pentru aprobare în legislativul insulei.

„Un aspect care este luat în considerare pentru turismul de calitate este câți bani există în economiile turiștilor din ultimele trei luni”, a spus Koster, citat de agenția de știri de stat Antara, pe 2 ianuarie.

”Acest lucru este pentru a ne asigura că totul este sub control”

Dacă proiectul este adoptat, vizitatorii străini vor fi, de asemenea, obligați să furnizeze itinerariul lor, inclusiv durata șederii lor și activitățile planificate pe insulă.

„Acest lucru este pentru a ne asigura că totul este sub control, la fel ca atunci când călătorim în alte țări, unde suntem supuși unor politici similare. Vom face la fel”, a spus Koster.

Călătorii indonezieni se confruntă adesea cu cerințe stricte de viză în străinătate și trebuie să prezinte dovada fondurilor și un itinerar atunci când solicită vize pentru țări, inclusiv cele din Europa, precum și Statele Unite și Australia.

