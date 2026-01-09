Una din cele mai populare destinații de vacanță va controla conturile turiștilor să vadă dacă au suficienți bani de cheltuit

Stiri Turism
09-01-2026 | 08:36
turista bani
Shutterstock

Bali va verifica economiile turiștilor care vor să vină pe insulă pentru a vedea dacă aceștia au suficienți bani de cheltuit. Măsura face parte din noul proiect de reglementare a turismului în zonă, care urmează a fi aprobat.

autor
Cristian Anton

Guvernatorul insulei indoneziene Bali analizează o reglementare care ar obliga turiștii străini să dezvăluie câți bani au avut în conturile lor bancare în ultimele trei luni, aceasta fiind cea mai amplă propunere de până acum a insulei într-un efort de a descuraja vizitatorii cu cheltuieli mici și de a promova ceea ce oficialii numesc „turism de calitate”, scrie South China Morning Post (SCMP).

Guvernatorul Wayan Koster a declarat că măsura va fi inclusă în proiectul de regulament regional din Bali privind managementul turismului de calitate, despre care a spus că este aproape de finalizare și va trimis pentru aprobare în legislativul insulei.

Un aspect care este luat în considerare pentru turismul de calitate este câți bani există în economiile turiștilor din ultimele trei luni”, a spus Koster, citat de agenția de știri de stat Antara, pe 2 ianuarie.

”Acest lucru este pentru a ne asigura că totul este sub control”

Dacă proiectul este adoptat, vizitatorii străini vor fi, de asemenea, obligați să furnizeze itinerariul lor, inclusiv durata șederii lor și activitățile planificate pe insulă.

Citește și
maimute
Turiști jefuiți de "o rețea criminală de maimuțe", la un templu din Bali. Obiectele sunt returnate doar în schimbul mâncării

Acest lucru este pentru a ne asigura că totul este sub control, la fel ca atunci când călătorim în alte țări, unde suntem supuși unor politici similare. Vom face la fel”, a spus Koster.

Călătorii indonezieni se confruntă adesea cu cerințe stricte de viză în străinătate și trebuie să prezinte dovada fondurilor și un itinerar atunci când solicită vize pentru țări, inclusiv cele din Europa, precum și Statele Unite și Australia.

Trei țări și-au anulat zobrurile spre Bali, după ce un vulcan a erupt. Cenușa a fost aruncată la 11 km înălțime

Sursa: StirilePROTV

Etichete: turisti, Bali, cheltuieli, conturi bancare, control,

Dată publicare: 09-01-2026 08:36

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
Citește și...
O turistă canadiană aflată în vacanță în Bali a orbit la scurt timp după ce a băut un cocktail. Ce era, de fapt, în pahar
Stiri externe
O turistă canadiană aflată în vacanță în Bali a orbit la scurt timp după ce a băut un cocktail. Ce era, de fapt, în pahar

Vacanţa paradisiacă a unei turiste canadiene în Bali s-a transformat într-un coşmar. Ashley venise să petreacă câteva zile pe insula indoneziană înainte ca lucrurile să ia o întorsătură neaşteptată, scrie lalibre.be.

Turiști jefuiți de
Stiri Diverse
Turiști jefuiți de "o rețea criminală de maimuțe", la un templu din Bali. Obiectele sunt returnate doar în schimbul mâncării

Maimuțele fură obiectele de valoare ale turiștilor – inclusiv telefoane și portofele – în schimbul unor recompense alimentare, la un templu faimos situat pe o stâncă din Bali, Indonezia.

Atenționare de călătorie pentru românii care vizitează insulele Flores sau Bali, din cauza unei noi erupții vulcanice
Stiri Diverse
Atenționare de călătorie pentru românii care vizitează insulele Flores sau Bali, din cauza unei noi erupții vulcanice

MAE a emis joi o atenționare pentru românii care călătoresc, tranzitează sau intenționează să viziteze insulele Flores și Bali, din Indonezia, din cauza unei noi erupții vulcanice.

Vacanță ca-n Bali, dar în Europa. Insula unde se poate ajunge ușor cu zboruri low-cost și cocktailuri la 3 euro
Stiri Turism
Vacanță ca-n Bali, dar în Europa. Insula unde se poate ajunge ușor cu zboruri low-cost și cocktailuri la 3 euro

Cu plaje cu palmieri, apă cristalină și prețuri mici, Bali rămâne o destinație de vis, dar zborurile lungi pot fi costisitoare pentru mulți.

Trei țări și-au anulat zobrurile spre Bali, după ce un vulcan a erupt. Cenușa a fost aruncată la 11 km înălțime. VIDEO
Stiri externe
Trei țări și-au anulat zobrurile spre Bali, după ce un vulcan a erupt. Cenușa a fost aruncată la 11 km înălțime. VIDEO

Mai multe zboruri către insula turistică indoneziană Bali au fost anulate sau întârziate, iar aeroportul din Maumere din provincia East Nusa Tenggara a fost închis din cauza erupţiei vulcanului Lewotobi Laki-laki.

Recomandări
Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich
Stiri actuale
Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich

După controversele legate de zborul întârziat al președintelui Nicușor Dan de la Paris, ministrul Apărării a venit cu explicații.

ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade
Vremea
ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade

Vremea va deveni deosebit de rece în toată ţara în acest sfârşit de săptămână, iar în nordul Moldovei sunt estimate temperaturi de minus 10 grade pe parcursul zilei de sâmbătă.

Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”
Stiri externe
Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”

Rusia a lovit în noaptea de joi spre vineri „ţinte strategice” din Ucraina cu ajutorul rachetei hipersonice Oreşnik, a anunţat Ministerul Apărării rus într-un comunicat, citat de AFP.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 09 Ianuarie 2026

03:35:55

Alt Text!
La Măruță
8 Ianuarie 2026

01:31:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59