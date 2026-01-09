Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich

După controversele legate de zborul întârziat al președintelui Nicușor Dan de la Paris, ministrul Apărării a venit cu explicații.

Constantin Toma,  Ovidiu Oanță,  Robert Hoară

Oficialul spune că aeronava Spartan nu a avut probleme tehnice, iar toate deciziile au fost luate strict din motive de siguranță, din cauza vremii severe. După aproape 24 de ore de așteptare, președintele a ajuns joi în țară. Aeronava Spartan a fost escortată de două avioane de luptă F-18, deasupra Alpilor elvețieni, în semn de respect pentru ajutorul oferit de Romania în cazul tragediei de la Crans-Montana.

Președintele Nicușor Dan a postat joi noapte, pe Facebook, un videoclip în care se aude convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich.

„Puteți asculta înregistrarea convorbirii dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich, în care este comunicată decizia de escortare a aeronavei românești.

Acest gest a reprezentat un semn de recunoștință pentru sprijinul acordat de statul român în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana.

Este inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române. Am respectat întotdeauna și voi continua să respect jurnalismul onest, chiar și atunci când acesta m-a criticat. Însă a-l acuza pe Președintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii și credibilității țării noastre”, a scris președintele în postare.

Ministrul Apărării a precizat că nu a existat nicio problemă tehnică la aeronava Spartan cu care a facut deplasarea la Paris presedintele Nicușor Dan, iar toate deciziile au fost luate exclusiv din motive de siguranță.

Explicațiile MApN

Radu Miruță, ministrul Apărării: De ce nu a plecat în a doua zi, imediat de dimineață, este pentru că starea aeroportului nu a permis decolarea. Avionul a fost pregătit, avionul nu are absolut nicio problemă, însă ninsorile, cu nevoia de degivrare, cu capacitatea aeroportului de a degivra și de a elibera pista de zăpadă, nu au permis rulajul pe pistă. Dacă plafonul de nori este mai jos de 60 de metri și dacă vizibilitatea este la sub 600 de metri, acest aparat de zbor nu poate ateriza, mai ales în condițiile în care la bord este președintele României.

Președintele Nicușor Dan avea zborul programat pentru ora 8 dimineața, ora Franței. Din cauza viscolului, pista de decolare s-a umplut rapid de zăpadă. Utilajele aeroportului au încercat timp de aproape trei ore să curețe pista, însă fără succes.

La ora 12, Prefectura Parisului a decis să trimită în sprijin mai multe utilaje, pentru a permite decolarea avionului prezidențial spre România. Abia după încă trei ore, pista a fost pregătită pentru decolare.

În timpul zborului, președintele Nicușor Dan și întregul echipaj au avut o surpriză. Deasupra Alpilor elvețieni, aeronava prezidențială a fost escortată de două avioane F-18, pe toată durata traversării spațiului aerian al Elveției, în semn de apreciere din partea autorităților elvețiene pentru ajutorul oferit de România după tragedia de la Crans-Montana. După aproape 24 de ore în afara țării, la revenirea în România, Nicușor Dan a avut o altă surpriză: rețelele sociale erau pline de glume legate de incidentul din Franța.

Glume pe rețelele sociale

De pildă, pe TikTok, un videoclip în care Nicușor Dan și președintele Franței, Emmanuel Macron, apar lângă aeronava Spartan, unde fac un grătar, a adunat sute de mii de vizualizări în doar câteva ore.

În mediul online au apărut și alte glume cu imagini realizate cu ajutorul inteligenței artificiale. În unele secvente, Nicușor Dan apare la ocazie, în așteptarea unui zbor privat ori deszăpezește roțile avionului Spartan pe pista de decolare.

După acesta deplasare, ministrul Apărării, Radu Miruță a declarat că România trebuie să aibă o aeronavă dedicată transportului prezidențial. Miruță va susține în Guvern alocarea fondurilor necesare pentru cumpararea unui astfel de avion.

Protestele au erupt în Teheran, la apelul prințului moștenitor aflat în exil. Internetul şi telefonia au fost tăiate

Dată publicare: 09-01-2026 07:38

