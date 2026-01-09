Copiii care se îngrașă nu se tratează cu diete și interdicții alimentare. Ce trebuie făcut

În copilărie nu vorbim despre diete alimentare, ci despre controlul hormonilor. Discutăm despre situațiile în care cei mici se îngrașă, la „Doctor de bine”.

Se întâmplă din cauza haosului pe care îl produce grăsimea abdominală între hormoni. Și o problemă genetică poate conduce la perturbarea senzației de sațietate.

În creier găsim două circuite. Unul mărește apetitul. Altul îl blochează. Doi hormoni se joacă cu senzația de foame și de sațietate. Grelina și leptina.

Dr. Bogdan Pascu, medic specialist endocrinolog: ”Când sunt nemâncat încep să cresc grelina. Și leptina rămâne în zona inferioară. Când manânc, grelina scade și creste leptina. Ele sunt într-o contrabalansare constantă”.

Odată ce apare grăsimea abdominală, aceste circuite hormonale sunt date peste cap.

Dr. Bogdan Pascu, medic specialist endocrinolog: ”Când țestul adipos crește și încep să sufăr de obezitate, leptina nu mai acționează la nivel central și nu-și mai face efectul. Am un nivel mare de homoni, de leptină în sânge, dar nu acționează și nu mai apare senzatia de sațietate”.

Medicul endocrinolog va cere și testarea genetică a copilului

În copilărie, obezitatea se evalueză de către medicul endocrinolog. Și se trateză apoi, ținând cont de toți acești hormoni.

Medicul endocrinolog cere inclusiv testare genetică. Aceasta arată dacă cel mic se îngrașă pentru că are un defect genetic. Sau nu.

Dr. Delia Sabău, medic specialist genetică medicală: ”E foarte bine să diferențienm un pacient genetic de un pacient negenetic, sunt drumuri diferite pentru că dacă avem un pacient genetic, testarea țintă e importată să vedem dacă ne uităm și la altceva, să vedem, de exemplu, dacă să recomandă să se ducă și la un cardiolog pediatru”.

În copilărie, greutatea prea mare nu se tratează cu diete și nici cu interdicții. Începe de la diagnostic. Iar apoi medicul va încerca să controleze toți acești hormoni.

