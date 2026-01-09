Copiii care se îngrașă nu se tratează cu diete și interdicții alimentare. Ce trebuie făcut

Doctor de bine
09-01-2026 | 08:28
copil bras obez
Shutterstock

În copilărie nu vorbim despre diete alimentare, ci despre controlul hormonilor. Discutăm despre situațiile în care cei mici se îngrașă, la „Doctor de bine”.

autor
Andreea Groza

Se întâmplă din cauza haosului pe care îl produce grăsimea abdominală între hormoni. Și o problemă genetică poate conduce la perturbarea senzației de sațietate.

În creier găsim două circuite. Unul mărește apetitul. Altul îl blochează. Doi hormoni se joacă cu senzația de foame și de sațietate. Grelina și leptina.

Dr. Bogdan Pascu, medic specialist endocrinolog: ”Când sunt nemâncat încep să cresc grelina. Și leptina rămâne în zona inferioară. Când manânc, grelina scade și creste leptina. Ele sunt într-o contrabalansare constantă”.

Odată ce apare grăsimea abdominală, aceste circuite hormonale sunt date peste cap.

Citește și
mihai craiu ilikeit
Copiii care folosesc telefoane devreme riscă obezitate, depresie și lipsă de somn. Explicațiile medicului Mihai Craiu

Dr. Bogdan Pascu, medic specialist endocrinolog: ”Când țestul adipos crește și încep să sufăr de obezitate, leptina nu mai acționează la nivel central și nu-și mai face efectul. Am un nivel mare de homoni, de leptină în sânge, dar nu acționează și nu mai apare senzatia de sațietate”.

Medicul endocrinolog va cere și testarea genetică a copilului

În copilărie, obezitatea se evalueză de către medicul endocrinolog. Și se trateză apoi, ținând cont de toți acești hormoni.

Medicul endocrinolog cere inclusiv testare genetică. Aceasta arată dacă cel mic se îngrașă pentru că are un defect genetic. Sau nu.

Dr. Delia Sabău, medic specialist genetică medicală: ”E foarte bine să diferențienm un pacient genetic de un pacient negenetic, sunt drumuri diferite pentru că dacă avem un pacient genetic, testarea țintă e importată să vedem dacă ne uităm și la altceva, să vedem, de exemplu, dacă să recomandă să se ducă și la un cardiolog pediatru”.

În copilărie, greutatea prea mare nu se tratează cu diete și nici cu interdicții. Începe de la diagnostic. Iar apoi medicul va încerca să controleze toți acești hormoni.

Fenomen îngrijorător. Numărul elevilor din România afectați de obezitate, tot mai mare: ”Mănâncă cronțopele, 2-3 sticksuri”

Sursa: Pro TV

Etichete: copii, obezitate infantila, tratamente,

Dată publicare: 09-01-2026 08:13

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
Citește și...
Studiu: Expunerea la mirosul alimentelor bogate în grăsimi în timpul sarcinii ar putea creşte riscul de obezitate la copii
Stiri Sanatate
Studiu: Expunerea la mirosul alimentelor bogate în grăsimi în timpul sarcinii ar putea creşte riscul de obezitate la copii

Alimentaţia din timpul sarcinii este cunoscută ca având un rol important asupra sănătăţii copilului. Dincolo de ceea ce mamele consumă efectiv, mediul senzorial asociat cu mâncarea ar putea conta mai mult decât se credea până acum.

Copiii care folosesc telefoane devreme riscă obezitate, depresie și lipsă de somn. Explicațiile medicului Mihai Craiu
iLikeIT
Copiii care folosesc telefoane devreme riscă obezitate, depresie și lipsă de somn. Explicațiile medicului Mihai Craiu

Un telefon mobil primit prea devreme poate afecta sănătatea celor mici. Un nou studiu arată că acești copii sunt mult mai predispuși la obezitate și depresie.

România, pe locul 1 în UE la obezitate infantilă. Medic: „Mulți părinți au impresia că cei mici nu mănâncă suficient”
Stiri Sanatate
România, pe locul 1 în UE la obezitate infantilă. Medic: „Mulți părinți au impresia că cei mici nu mănâncă suficient”

Lipsa mișcării reprezintă un factor de risc extrem pentru multe boli grave, cum sunt afecțiunile cardio-vasculare, obezitatea și diabetul.

România este pe primele locuri la obezitate infantilă. Parlamentarii cer taxarea suplimentară a dulciurilor
Stiri Sociale
România este pe primele locuri la obezitate infantilă. Parlamentarii cer taxarea suplimentară a dulciurilor

România este pe primele locuri în Europa la obezitate infantilă. Statistici făcute după pandemie arată că aproape 40% dintre copii au probleme de greutate.

Medicii pediatri trag un semnal de alarmă: ”Este pandemie de obezitate” în România
Stiri Sanatate
Medicii pediatri trag un semnal de alarmă: ”Este pandemie de obezitate” în România

Medicii pediatri trag un semnal de alarmă: ”Este pandemie de obezitate”. Iar România nu face excepție. Statisticile Institutului Național de Sănătate Publică arată că 18% din copii suferă de această afecțiune, iar cei mai mulți sunt adolescenți.

Recomandări
Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich
Stiri actuale
Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich

După controversele legate de zborul întârziat al președintelui Nicușor Dan de la Paris, ministrul Apărării a venit cu explicații.

Jumătate de țară, paralizată de viscol și nămeți. Drumuri închise, șoferi blocați și cursuri suspendate din cauza vremii
Stiri actuale
Jumătate de țară, paralizată de viscol și nămeți. Drumuri închise, șoferi blocați și cursuri suspendate din cauza vremii

Jumătate de țară este sub un strat consistent de zăpadă. Mulți șoferi au rămas blocați în nămeți ori au derapat și s-au accidentat.

Protestele au erupt în Teheran, la apelul prințului moștenitor aflat în exil. Internetul şi telefonia au fost tăiate
Stiri externe
Protestele au erupt în Teheran, la apelul prințului moștenitor aflat în exil. Internetul şi telefonia au fost tăiate

Locuitorii din capitala Iranului au strigat din casele lor și s-au adunat în stradă joi seara, după ce prințul moștenitor al țării, aflat în exil, a făcut un apel la o demonstrație în masă, au declarat martori oculari.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Ianuarie 2026

48:11

Alt Text!
La Măruță
8 Ianuarie 2026

01:31:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59