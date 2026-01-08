Noi reguli europene pentru comerțul cu rasele de pisici cu probleme genetice. Cum vrea UE să protejeze sănătatea felinelor

Uniunea Europeană pregătește norme mai dure pentru comerțul și reproducerea animalelor de companie de rasă care suferă de boli genetice.

Iar crescătorii și federațiile feline din România urmăresc cu atenție subiectul, pentru că noile reguli ar putea schimba standardele actuale.

Olanda de pildă a interzis prin lege deținerea anumitor rase de pisici considerate periculoase pentru propria lor sănătate, cum sunt sphynxul și pisicile cu urechi pliate.

Ținta noilor norme europene, aflate acum în dezbatere, sunt rasele cu botul foarte scurt, pliuri anormale sau dimensiuni exagerate.

Alexandru Elian, reprezentantul Magnificats România: „Atât guvernele, cât și federațiile de pisici sunt preocupate de a limita evoluțiile spre extreme ale anumitor rase. Gen persana, care să aibă o față atât de plată încât să-i genereze probleme de respirație sau oculare. Scottish fold, netestată genetic, care poate să dezvolte probleme de structură. Sau Maine Coon, care să fie atât de mari încât să aibă probleme la nivel osos.”

În România, piața pisicilor de rasă este în plină expansiune, cu mii de animale vândute anual.

Însă medicii veterinari atrag atenția că, odată cu cererea mare, există și o creștere a cazurilor de pisici care au nevoie de operații pentru a putea respira normal. Costurile se ridică la mii de euro.

Viorel Andronie, președintele Colegiului Medicilor Veterinari: „Aceste probleme apar la rasele care au așa-numitul front nazal scurt, bot scurt, dar și la cele care au conformație anormală la nivelul laringelui. Rasele cele mai predispuse sunt, în special, British-ul. Iar problemele respiratorii predomină, inclusiv ajungându-se de multe ori la intervenții chirurgicale pentru repunerea în poziția anatomică a organelor afectate.”

Olanda a ajuns deja în centrul atenției după ce a interzis prin lege deținerea, vânzarea și cumpărarea a două rase de pisici pe care le consideră sensibile la boli din cauza modificărilor genetice.

Este vorba despre Scottish fold, rasa cu urechile pliate, rezultatul unei mutații genetice care, potrivit medicilor, le afectează cartilajul și oasele în tot corpul, nu doar urechile.

În România, aceste pisici sunt interzise în competiții de profil, pentru a descuraja reproducerea lor.

Pe lista olandezilor se află, însă, și pisica fără păr. Lipsa blănii le face mai predispuse la dermatite și iritații, lipsa mustăților le dezorientează și, în plus, sunt predispuse la probleme cardiace.

Crescătorii români nu sunt de aceeași părere și consideră nedreaptă includerea acestei pisici pe lista interdicțiilor.

Adrian Dragotă, președintele Federației Asociațiilor Feline Felis România: „Am creat un grup de acțiune pentru susținerea acestei rase, pentru că ar duce la dispariția ei dacă această măsură ar deveni un obicei. Au depus deja o petiție la Parlamentul European colegii din Olanda, a fost acceptată și așteptăm să apară și pe site pentru a putea adera într-un număr cât mai mare.”

În acest context, atenția se mută și spre rasele naturale, cu genetică stabilă, care nu au fost modificate pentru a corespunde unor standarde estetice extreme.

Apreciată pentru temperamentul ei foarte iubitor și recomandată copiilor, rasa românească de pisici, pisica transilvăneană, este în curs de omologare și are deja cereri din străinătate, inclusiv din China.

