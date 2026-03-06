Un concurs de frumusețe pentru cămile din Oman se confruntă cu un scandal după ce 20 dintre participante au fost descalificate pentru că au primit îmbunătățiri neobișnuite ale aspectului, potrivit People.

20 de proprietari de cămile au fost descalificați de la Camel Beauty Show Festival 2026 din Al Musanaa, Oman, luna trecută, după ce inspectorii veterinari au descoperit că animalele au trecut prin mai multe proceduri cosmetice pentru a le îmbunătăți aspectul, potrivit Vice și Forbes.

Cum sunt jurizate cămilele la concursurile de frumusețe

Cămilele care participă la aceste concursuri de frumusețe — frecvente în comunitățile de crescători de cămile din rândul claselor înstărite — sunt evaluate în patru categorii principale: blană, gât, cap și cocoașă, conform Forbes.

Jurații caută animale cu păr cât mai strălucitor și de o culoare bine definită, cu gât lung, lat și musculos, cap mare cu buze voluminoase, gene lungi și o cocoașă bine conturată, cu postură bună.

Competiții care aduc premii mari

Concursurile de frumusețe pentru cămile nu sunt considerate „un eveniment amuzant și fără importanță”, deoarece atrag turiști, investitori și numeroși crescători.

Crescătorii de cămile — mulți dintre ei făcând parte din această comunitate de generații — care câștigă premii la astfel de competiții pot pleca acasă cu sume mari de bani, iar valoarea animalului crește considerabil.

Critici privind procedurile cosmetice aplicate animalelor

Criticii au catalogat folosirea Botoxului și a altor intervenții drept cruzime față de animale, iar experții veterinari au atras atenția asupra riscurilor pentru sănătate asociate acestor proceduri cosmetice.

Efectele secundare pot include dureri severe, infecții, umflături cronice, vânătăi, deteriorarea țesuturilor și chiar formarea de abcese care pot pune viața în pericol.

Jason Baker, vicepreședinte senior al PETA Asia, a declarat pentru News24 că aceste concursuri de frumusețe sunt crude și lipsite de etică.

„Supunerea oricărui animal unor proceduri cosmetice, de la tăierea urechilor până la îndepărtarea ghearelor, tăierea coarnelor sau injecții cu substanțe de umplere, este îngrozitor de crudă”, a mai spus el.

Organizatorii promit sancțiuni stricte

Cămilele descalificate primiseră o combinație de injecții și proceduri, inclusiv acid hialuronic în buze, fillere dermice și silicon în jurul nasului, Botox pentru a le „îndulci” trăsăturile feței, ceară siliconică pentru a umfla cocoașa și altele.

„Suntem hotărâți să oprim toate actele de manipulare și înșelăciune în înfrumusețarea cămilelor”, au declarat organizatorii festivalului, Camel Club și Federația de Curse de Cămile din Oman, într-un comunicat, adăugând că vor impune „sancțiuni stricte celor care recurg la astfel de manipulări”.