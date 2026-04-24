Pachetul a fost aprobat oficial joi, după ce Slovacia și Ungaria și-au retras obiecțiile în urma reluării fluxurilor de petrol prin conductele Drujba.

UE a declarat că măsurile vizează slăbirea și mai mult a capacității Rusiei de a-și finanța războiul împotriva Ucrainei. Pachetul include 120 de noi persoane și entități pe lista sancționată, interdicții de tranzacționare pentru 20 de bănci rusești, noi restricții privind criptomonedele și comerțul, precum și măsuri care vizează eludarea sancțiunilor.

De asemenea, acesta adaugă 46 de nave pe lista neagră a flotei fantomă a UE, ducând numărul total la 632, a raportat Reuters, citată de Kyiv Post. Pachetul include restricții privind porturile, spărgătoarele de gheață și navele-cisternă pentru GNL cu legături în Rusia, precum și prima utilizare de către Uniune a unui instrument anti-eludare pentru a restricționa exporturile anumitor mărfuri către țările acuzate că ajută Rusia să ocolească sancțiunile.

La scurt timp, Moscova a reacționat furios.

„Uniunea Europeană a demonstrat încă o dată disprețul său total față de dreptul internațional și Carta ONU”, a declarat misiunea Rusiei la UE, potrivit TASS, principal canal de propagandă al Kremlinului.

Astfel, Moscova a acuzat Bruxelles-ul de „coerciție economică” și de „aplicarea extrateritorială” a sancțiunilor împotriva statelor suverane care cooperează cu Rusia. De asemenea, a susținut că numai sancțiunile aprobate de Consiliul de Securitate al ONU sunt legitime, calificând toate celelalte drept „măsuri coercitive unilaterale”.

UE a impus sancțiuni împotriva Rusiei încă de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022, extinzând în mod repetat restricțiile pentru a viza economia de război a Rusiei, exporturile de energie, băncile, furnizorii militari și rețelele de eludare a sancțiunilor.