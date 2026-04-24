"Pot confirma că emisarul special Witkoff şi Jared Kushner vor pleca din nou în Pakistan mâine dimineaţă (sâmbătă) pentru a purta discuţii cu reprezentanţii delegaţiei iraniene", a afirmat Leavitt, adăugând că speră că va avea loc "o conversaţie fructuoasă care va conduce la un acord".

Adresându-se jurnaliştilor la Casa Albă, Leavitt a declarat că administraţia Trump a observat "unele progrese" din partea Iranului în ultimele zile, fără a oferi detalii.

Reuters a relatat anterior ca ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, era aşteptat vineri în capitala Islamabad pentru a discuta propuneri de reluare a negocierilor de pace cu SUA.

Leavitt a afirmat că vicepreşedintele JD Vance, care a condus o prima rundă de discuţii cu Iranul la Islamabad la începutul acestei luni, care s-au dovedit un eşec, este pregătit să călătorească în Pakistan pentru a participa la discuţii dacă acestea se dovedesc a fi fructuoase.

"Preşedintele, vicepreşedintele, secretarul de stat vor aştepta aici, în Statele Unite, informaţii noi, iar vicepreşedintele, din câte am înţeles, este gata să plece în Pakistan dacă considerăm că este necesar", a spus Leavitt.

Trump a prelungit unilateral marţi un armistiţiu de două săptămâni cu Iranul, pentru a acorda mai mult timp negocierilor pentru încheierea războiului.