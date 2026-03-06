Cuvintele discursului au fost însă departe de a fi fade, scrie The Guardian.

La câteva ore după ce Donald Trump amenințase că va întrerupe comerțul cu Spania din cauza refuzului guvernului de a permite folosirea a două baze militare operate în comun în Andaluzia pentru atacuri asupra Iranului, Sánchez și-a explicat poziția.

Prin această declarație, el a devenit unul dintre puținii lideri europeni care au respins deschis și ferm cererile unui președinte american al cărui stil de negociere este adesea descris ca un amestec imprevizibil de intimidare, umilire și auto-glorificare.

Argumentul central al premierului spaniol a fost că un nou război în Orientul Mijlociu ar provoca numeroase victime, ar destabiliza și mai mult lumea și ar avea consecințe economice grave.

Totuși, multe pasaje ale discursului au avut și un caracter personal clar.

Datoria principală a unui guvern, a spus Sánchez, este să protejeze și să îmbunătățească viața cetățenilor, nu să manipuleze sau să profite de conflictele globale.

„Este absolut inacceptabil ca liderii incapabili să îndeplinească această datorie să folosească cortina de fum a războiului pentru a-și ascunde eșecurile și, în același timp, să umple buzunarele unui grup restrâns – aceiași ca întotdeauna; singurii care profită atunci când lumea încetează să mai construiască spitale și începe să construiască rachete”, a spus el.

Apoi au urmat cuvintele cele mai dure:

„Este naiv să credem că democrația sau respectul între națiuni pot apărea din ruine. Sau să credem că supunerea oarbă și servilă este o formă de leadership… Nu vom deveni complici la ceva care este rău pentru lume și care este, de asemenea, contrar valorilor și intereselor noastre, doar din teama de represalii din partea cuiva.”

Cine era acel „cineva” nu avea nevoie de explicații.

Chiar dacă Sánchez predica, într-o anumită măsură, pentru cei deja convinși — potrivit unui sondaj recent, doar 15,7% dintre spanioli au o opinie favorabilă despre președintele SUA — cuvintele sale au rezonat și cu cei care au fost revoltați de sprijinul Spaniei pentru invazia Irakului din 2003, sub conducerea fostului premier José María Aznar.

Dacă discursul de miercuri i-a entuziasmat pe susținătorii de stânga ai lui Sánchez, reacțiile adversarilor politici au fost previzibile.

Alberto Núñez Feijóo, liderul Partidului Popular conservator, l-a acuzat pe premier că face politică partizană și pune în pericol relația Spaniei cu SUA.

Santiago Abascal, liderul partidului de extremă dreapta Vox, favorabil lui Trump, a sugerat că decizia a fost luată de „ayatolahi” și de un prim-ministru hotărât să rămână la putere, în ciuda scandalurilor de corupție care afectează cercul său apropiat, partidul socialist și administrația sa.