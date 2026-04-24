Când vine vorba de rezervarea unei vacanțe însorite, mulți dintre noi caută destinații mai puțin cunoscute. Fie că vrem să evităm aglomerația, atracțiile supraaglomerate și cozile interminabile, fie că dorim pur și simplu să ne plimbăm într-un loc mai liniștit și să descoperim ceva nou, potrivit Mirror.

Destinații ascunse ale Europei

Există o mulțime de orașe europene superbe, pline de farmec și caracter, care merită explorate dincolo de destinațiile turistice clasice. Totuși, nu este întotdeauna ușor să știi unde să mergi.

Din fericire, pilotul Wizz Air, Tom Copestake, știe exact ce destinație ar recomanda turiștilor.

Vorbind exclusiv pentru Mirror, Tom a spus: „Am zburat la Bilbao acum aproximativ două săptămâni – este o destinație extraordinară pe coasta de nord. Era înconjurat de munți sau dealuri uimitoare, perfecte pentru drumeții. Cred că nordul Spaniei este ideal pentru mers pe jos.”

Recomandarea pilotului

El a continuat: „Am vorbit cu agentul de handling din Bilbao și mi-a spus cât de frumoasă este zona și că ar trebui să rămânem să o explorăm. Există un loc numit San Sebastián, nu departe de Bilbao, care, se pare, este absolut minunat de vizitat.”

Bilbao este un oraș-port vibrant și colorat din nordul Spaniei, cu munți verzi impunători și o vale străbătută de un râu. Este cunoscut pentru moștenirea sa bască, arhitectura inovatoare și arta de clasă mondială.

Atracții și cultură

Cel mai faimos reper al său este Muzeul Guggenheim Bilbao, proiectat de Frank Gehry, renumit pentru expozițiile de artă contemporană și statuia „Puppy”.

În contrast cu arhitectura ultramodernă, orașul găzduiește și centrul istoric Casco Viejo, cu străzi medievale, Catedrala Santiago și Mercado de la Ribera – una dintre cele mai mari piețe acoperite din Europa.

Gastronomie și experiențe locale

Orașul este renumit și pentru scena sa culinară, în special pentru tapas-urile locale numite pintxos și pentru fructele de mare proaspete. Bilbao abundă în baruri animate, restaurante și cafenele, unde vizitatorii pot savura preparate delicioase și se pot bucura de atmosfera vibrantă.

Pe lângă Muzeul Guggenheim, alte atracții includ Muzeul de Arte Frumoase din Bilbao, Podul Zubizuri („Podul Alb”) și funicularul Artxanda, care oferă priveliști spectaculoase.