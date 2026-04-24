Totodată, Executivul se pregătește să crească vârsta de pensionare în armată, poliție și jandarmerie, dar și să reglementeze mai dur piața energetică.

Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan i-a invitat la Palatul Cotroceni pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.

Jalon în PNRR, de care depinde deblocare a 700 de milioane de euro, proiectul legii salarizării bugetare e aproape de final, iar premierul Ilie Bolojan anunță că nu va scădea niciun venit din sectorul bugetar, chiar dacă unele sporuri vor fi tăiate sau limitate.

Ilie Bolojan: ”Pentru cetățeni, pentru salariat, pentru orice angajat și pentru mine, la final contează câți bani îți intră în cont la final de lună. Per total, aplicarea acestei legi de salarizare nu va scădea niciun salariu în sectorul public din România! România, ca să vă faceți o imagine, are în total cheltuieli de personal peste 8% din Produsul Intern Brut al României. Nu putem depăși acest procent. Nu pentru că nu vrem, ci pentru că nu avem mai mulți bani pentru asta”.

Potrivit proiectului de lege, care poate suferi modificări, de la 1 iulie 2027 ar urma să fie introdusă o ierarhizare a funcțiilor, pe baza unor coeficienți raportați la salariul mimin care urmează să crească din vară la 4.325 lei brut. Astfel, cel mai mic coeficient va fi 1, iar cel mai mare 8.

De exemplu, la valoarea 8 se va încadra indemnizația Președintelui României, care ar urma să aibă conform calculelor un salariu brut de 34.600 de lei. La polul opus, o parte de personalul auxiliar din școli se va încadra între coeficienții 1 și 2, iar cel mai mic salariu ar urma să fie de 4.931 lei brut.

Totodată, se modifică și sistemul de acordare a sporurilor, care nu vor mai putea depăși 20% din salariul de bază. Iar unele vor dispărea. De pildă, indemnizația de hrană sau sporul de 300 de lei brut pentru condiții periculoase sau vătămătoare.

Premiile pe criterii de performanță ar urma să se acorde mult mai strict. Valoarea totală a bonusurilor nu va mai putea depăși 5% din fondul de salarii de bază și vor putea fi premiați cel mult 20% din angajați și 30% din șefi.

Președintele nu va accepta un guvern cu susținerea AUR

Premierul anunță și creșterea vârstei de pensionare a militarilor și polițiștilor. Săptămâna viitoare, Guvernul ar urma să prezinte proiectul de lege.

Ilie Bolojan: ”Trebuie crescut, dar nu poți să dai o cifră exactă, pentru că una e să fii parașutist sau scafandru și una e să fii la popotă în spate. Creșterea vârstei de pensionare și creșterea stagiului minim, care nu mai poate să fie 15-20 de ani, nu se mai poate așa ceva, trebuie să fie mult mai mare, este un element obligatoriu, dar sistemul de pensie, procente, poate să rămână la fel”.

Șeful Executivul s-a întâlnit cu Bogdan Ivan, de la care a preluat portofoliul de la Energie. De altfel, într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan a scris că pregătește schimbări și în sectorul energetic.

După ce miniștrii PSD au plecat din Guvern, Ilie Bolojan se așteaptă ca și secretarii de stat sociali-democrați să demisioneze. Surse guvernamentale ne-au transmis că, în caz contrar, unii ar putea fi demiși. Primii vizați vor fi cei de la ministere-cheie, precum Energie, Finanțe sau Dezvoltare.

Între timp, președintele tatonează terenul unei înțelegeri și îi va chema la Palatul Cotroceni pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, săptămâna viitoare.

Nicușor Dan: ”În situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune vrem un guvern minoritat cu susținerea AUR, eu nu voi fi de acord cu asta”.

După ce a declarat că va vota orice moțiune de cenzură împotriva Guvernului, George Simion anunță într-un interviu pentru publicația internațională Politico că este dispus să discute cu toată lumea pentru a forma un guvern.

Până la o moțiune de cenzură, șeful statului este așteptat să semneze demisiile miniștrilor PSD și, în același timp, decretele de numire a interimarilor. Conform Constituției, termenul este de 15 zile.