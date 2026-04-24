Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, este lăudat pentru longevitatea sa, continuând să joace fotbal la un nivel înalt, fiind pregătit să conducă atacul Portugaliei la Cupa Mondială din această vară, potrivit Daily Mail.

De ce a renunțat la lapte

Acum, fostul său bucătar, Giorgio Barone, susține că unul dintre „secretele” sale este evitarea laptelui, deoarece consideră că nu este natural pentru oameni să îl consume. „Fără lapte”, a declarat Barone. „Doar oamenii continuă să bea lapte până la 30, 40, 50 sau 60 de ani, iar, din punctul meu de vedere, este greșit. Ne hrănim de la mamele noastre, la fel ca și câinii, lupii, vacile sau măgarii. Este normal. După copilărie, nu mai este normal. Este împotriva naturii.”

Rutina strictă care îl menține în formă

Ronaldo este cunoscut pentru faptul că se antrenează până la patru ore pe zi și consumă șase „mini-mese” bogate în proteine, pentru a se menține în formă, folosind apoi sauna și băile cu gheață pentru recuperare. Nivelul său de grăsime corporală este de aproximativ 7%, în condițiile în care jucătorii din Premier League sunt așteptați să aibă între 8 și 12%.

Ce mănâncă zilnic Cristiano Ronaldo

Fotbalistul preferă avocado, pește proaspăt și, în general, alimente bogate în proteine și sărace în grăsimi, precum carnea de pui. Salatele, cerealele integrale, cum ar fi quinoa, și fructele proaspete fac parte zilnic din meniul său. Colegii săi din naționala Portugaliei spun că mâncarea lui preferată este „Bacalhau à Brás”, un preparat tradițional pe bază de ouă, cartofi prăjiți și cod sărat. „Dieta lui Cristiano Ronaldo este echilibrată”, a mai spus Barone. „Mănâncă puțin din toate, dar întotdeauna sănătos. La micul dejun, avea avocado, cafea, ouă și fără zahăr. Absolut fără zahăr. La prânz putea mânca pui sau pește și mereu legume. Dacă are nevoie de carbohidrați, îi obține din legume, astfel că nu are nevoie de produse din făină. Nimic precum paste, pâine sau alte tipuri de alimente. Seara, mănâncă ușor, de obicei pește sau carne, în formă de file, întotdeauna alături de legume.”

Ce spune despre zahăr și băuturi carbogazoase

Ronaldo și-a exprimat și dezaprobarea față de băuturile carbogazoase. La Euro 2020, a mutat o sticlă de suc de pe masă în timpul unei conferințe de presă, îndemnând oamenii să bea apă. În schimb, atacantul norvegian Erling Haaland a declarat recent că include laptele crud în dietă, alături de carne de vită și organe precum ficatul și inima. Barone a spus că este de acord cu consumul de organe, dar nu și cu laptele: „Ficatul, inima și creierul sunt alimente sănătoase, superalimente. Cristiano aprecia și el ficatul. Este foarte bogat în fier și important în dietă. Pentru organe sunt de acord, dar nu și pentru lapte.”