Ea a fost „prizonieră în fosa septică timp de aproximativ trei ore, până când a fost salvată de un localnic care trecea întâmplător prin zonă”, au declarat autoritățile locale, conform BBC.

Femeia, care se afla alături de soțul ei și de cei doi copii, se întorcea spre casă, în Canberra, după ce își vizitase rudele în Darwin.

Toaleta în cauză este situată în Rezervația Meteoritului Henbury, la aproximativ 145 km sud-vest de orașul izolat Alice Springs. Toaletele de tip latrină sunt structuri de bază, fără tragere de apă, care colectează deșeurile umane într-o groapă adâncă. Acestea sunt frecvente în zonele îndepărtate sau rurale, cum ar fi locurile de camping neconectate la rețeaua publică.

NT WorkSafe, instituția care reglementează sănătatea și siguranța la locul de muncă în teritoriu, a declarat că agenția care administrează zona de conservare Henbury a notificat incidentul. O anchetă este în desfășurare, a adăugat NT WorkSafe.

Un martor ocular a declarat pentru publicația locală NT News că soțul femeii a reușit să-i atragă atenția unui angajat, care a coborât o frânghie în groapă pentru ca femeia să se poată ține de ea, folosind apoi mașina pentru a o ridica.

Procesul a durat peste 45 de minute, a spus martorul anonim, care a precizat pentru NT News că în groapă se aflau „scutece la propriu”, excremente și urină. Femeia a fost transportată la spital, dar nu a suferit răni grave, conform relatărilor.