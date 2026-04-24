Din 2027, piața smartphone-urilor ar putea intra într-o nouă etapă: revenirea la bateriile detașabile.

Uniunea Europeană îi obligă pe producători să regândească designul telefoanelor, astfel încât bateria să poată fi înlocuită simplu, fără drumuri costisitoare la service. Schimbarea promite un avantaj major pentru utilizatori: atunci când bateria se uzează, va fi suficient să o înlocuim, fără să mai fim nevoiți să cumpărăm un telefon nou.

Schimbăm bateria, nu telefonul. Regula UE care transformă smartphone-urile

Noua legislație încurajează reparația, reutilizarea și reciclarea telefoanelor, chiar dacă asta înseamnă schimbări majore de design încă de la proiectare. Scopul principal este prelungirea duratei de viață a echipamentelor electrice și reducerea cantității de deșeuri electronice. Asta în contextul în care telefoanele sunt printre cele mai frecvent înlocuite dispozitive electronice.

Invitata din această săptămână de la PRO Verde a fost Roxana Puia, de la Direcția de Comunicare a Asociației Environ, care ne-a explicat de ce este importantă această schimbare.

Ramona Țintea: Practic, din 2027, dacă vedem că nu ne mai ține telefonul, nu mai ține bateria, vom putea schimba doar bateria, nu mai dăm banii pe tot telefonul.

Roxana Puia, Departamentul de Comunicare al Asociației Environ: Exact. Este o măsură care își propune să reducă în definitiv cantitatea de deșeuri electrice prin creșterea posibilității de a le repara. Problematica impusă de posibilitatea înlocuirii bateriilor acasă face parte dintr-un context mai amplu în care a fost adoptată și directiva privind introducerea dreptului la reparație, care va obliga de asemenea producătorii să facă disponibile pe piață utilizatorilor piese de schimb pe o durată minimă de 10 ani pentru echipamentele mari. Vorbim de frigidere, mașini de spălat, aspiratoare.

Cu alte cuvinte, dreptul la reparație vizează în special electrocasnicele mari, dar schimbă, de fapt, filosofia întregii industrii.

Reparația electrocasnicelor sau a telefoanelor ar trebui să devină o opțiune reală și accesibilă, nu mai scumpă decât achiziția unui produs nou. În prezent, costurile ridicate ale intervențiilor tehnice îi determină pe mulți oameni să renunțe la aparate perfect reparabile.

Mit sau realitate: electrocasnicele se strică după garanție?

Potrivit experților, percepția că aparatele cedează imediat după expirarea garanției, tinde mai mult spre adevăr decât spre mit.

Și aici Uniunea Europeană introduce reguli de eco-design tocmai pentru a combate durata scurtă de viață a produselor. Potrivit experților, 80% din impactul de mediu al unui echipament este definit în etapa de design.

Roxana Puia, Departamentul de Comunicare al Asociației Environ: Tocmai măsurile pe care Uniunea Europeană le ia ca să forțeze producătorii să facă echipamente mai durabile, să pună la dispoziție piese de schimb, să asigure actualizările de software, pentru că de multe ori echipamentele încetinesc în utilizare din cauza cerințelor de update de software. Sunt măsuri luate în urma luării în considerare a ipotezelor potrivit cărora producătorii, pentru a spori vânzările, le preprogramează astfel încât să nu aibă o durată de viață lungă. Din experiență, cred că am putut constata că o centrală termică de apartament, de exemplu, nu prea mai ține 10 ani, un frigider se strică, nu știu, la 7-8 ani. Adică, mai rar găsești echipamente de generație nouă care să aibă o durată de viață de peste 10 ani de zile.

Introducerea încărcătorului universal la telefoanele mobile a fost primul pas în această direcție. Motivele principale pentru care oamenii nu-și repară telefoanele sau smartphone-urile au rămas: costurile ridicate, lipsa specialiștilor, a pieselor de schimb, dar și lipsa service-urilor.

De ce păstrează românii telefoanele vechi. Fenomenul „sertarului”

Un studiu realizat de Asociația Environ arată un fenomen răspândit în România: oamenii își păstrează la sertar dispozitivele electronice nefolosite.

Datele arată că 86% dintre români păstrează acasă cel puțin un telefon vechi, iar aproape jumătate dintre respondenți au două sau mai multe dispozitive neutilizate. Pe lângă telefoane, oamenii strâng acasă cabluri, încărcătoare, baterii sau tablete vechi.

Studiul a scos la iveală că principalele motive pentru un asemenea comportament sunt: dispozitivul „ar putea fi util cândva”, sau lipsesc punctele de reciclare sau așteptarea unor campanii cu vouchere sau promoții.

Unde pot fi reciclate gratuit electrocasnicele vechi

În multe state europene, cetățenii pot duce gratuit obiecte vechi sau electrocasnice la centre de colectare cu aport voluntar. În România, o astfel de infrastructură lipsește, deși autoritățile sunt obligate să le creeze.

Conform legislației, ar trebui să existe un punct de colectare la fiecare 50.000 de locuitori.

Totuși, echipamentele pot fi predate gratuit în magazine, hipermarketuri sau centre de bricolaj, iar organizații precum Environ oferă și ele puncte de colectare.

Important este ca niciun dispozitiv electric sau baterie să nu ajungă la gunoiul menajer.

Telefoanele conțin metale prețioase

Uniunea Europeană își propune ca, până în 2030, aproximativ 25% din materiile prime critice să provină din reciclarea echipamentelor electrice.

Este adevărat că telefoanele mobile conțin cantități mici de aur, argint, platină, cupru și alte metale rare. Colectarea a milioane de dispozitive ar permite recuperarea unor resurse importante.

Totuși, prezența aurului, argintului sau a platinei în telefoanele noastre nu înseamnă că stăm pe o comoară, pentru că acestea sunt în cantități mici.

În prezent recuperarea metalelor rare din telefoanele moderne este dificilă, din cauza designului compact și a bateriilor încorporate.

Urmăriți interviul integral în video-ul atașat acestui articol.