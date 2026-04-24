"Există probleme pe termen scurt şi există o perspectivă îngrijorătoare pe termen mediu, şi, în discuţia care s-a purtat, care a fost aseară, legată de situaţia din Orientul Mijlociu, s-a discutat şi de energie, dar s-a discutat mai mult de problema imediată şi, în perspectivă - pentru că sunt semnalele acestea îngrijorătoare care vin de la Agenţia Internaţională pentru Energie şi de la alţi specialişti - a rămas că o să avem o discuţie viitoare, urmând, evident, să vedem toate evenimentele pe termenul mediu", a afirmat şeful statului.

El a precizat însă că "nu există riscuri pe termen scurt" privind eventuale anulări de zboruri, în contextul crizei carburanţilor.

"După cum ştiţi, am avut o întâlnire, cred că sunt două sau trei săptămâni de atunci, şi cu prim-ministrul, şi cu ministrul Transporturilor, şi cu ministrul Energiei, şi cu nişte companii mari care operează pe piaţa din România. Nu există risc pe termen scurt, adică, de ordinul trei-patru luni de acum încolo, nu suntem afectaţi de ceva. Preocuparea noastră, a tuturor, este pe termenul acela mediu, în funcţie de cum evoluează războiul şi traficul prin strâmtoare, şi a rămas că ne vedem la o lună ca să discutăm dacă sunt elemente noi", a arătat Nicuşor Dan.

Criza carburanţilor a fost unul dintre subiectele de pe agenda Consiliului European informal.

Şeful statului a spus că pentru România cel mai important subiect a fost viitorul cadrul financiar multianual pentru perioada 2028-2034.

"Pentru România, mesajele noastre au fost: ne dorim un buget ambiţios, mare, astfel încât toate chestiunile care preocupă Europa să se întâmple - securitate, competitivitate, să nu uităm de agricultură şi de coeziune, şi să nu uităm de Flancul estic", a arătat Nicuşor Dan.

”Intrarea Ucrainei în UE este conectată cumva cu intrarea Moldovei”

Ulterior, într-un mesaj publicat pe Facebook, Nicuşor Dan a subliniat necesitatea unei dezbateri interne "pentru a vedea cum putem să fructificăm mai bine aceste fonduri, să evităm situaţia în care am fost de fiecare dată, când începeam să folosim banii abia la jumătatea intervalului de şapte ani, în loc să-i cheltuim din primul an şi, în felul acesta, să ne dezvoltăm".

Preşedintele a afirmat în conferinţa de presă că România este interesată de pilonul de competitivitate şi a susţinut, alături de alte state mai puţin dezvoltate, o împărţire echitabilă a fondurilor pentru a reduce decalajele economice.

"Am fost printre cei care au susţinut posibilitatea Uniunii de a se împrumuta în loc de a lua bani din bugetele locale, pentru a accelera dezvoltarea", a punctat el.

Nicuşor Dan a vorbit şi despre discuţiile din prima zi a summitului, la Ayia Napa, unde a fost prezent şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

"A fost o discuţie foarte nuanţată, care ne interesează din perspectiva faptului că intrarea Ucrainei în Uniune este conectată cumva cu intrarea Moldovei, despre cum să privim cu toţii procesul de aderare. În special despre Ucraina s-a vorbit, dar discuţia este generală, şi despre Balcanii de Vest", a detaliat şeful statului.

În ceea ce priveşte o eventuală decuplare a Republicii Moldova de Ucraina în procesul de aderare la UE, preşedintele a avertizat că acest lucru ar descuraja ucrainenii de pe front.

"Sunt ţări care spun că orice stat câştigat e bine câştigat pentru Uniune, sunt ţări care spun că Ucraina luptă, de fapt, pentru Europa şi pentru moralul soldaţilor şi pentru moralul societăţii ucrainene, o astfel de decuplare ar fi, să spunem, un factor descurajant. Discuţia continuă în parametrii ăştia", a arătat Nicuşor Dan.