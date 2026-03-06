Sârbu explică faptul că fiica sa, Irina Ponta, care este elevă în România, se afla în Emiratele Arabe Unite pentru a susţine un interviu la Universitatea din Abu Dhabi, după ce a aplicat în cadrul unui program şi a fost selectată în acest sens. „Mi s-a dat această explicaţie pe care am spus-o. Este o vulnerabilitate de imagine şi nu se poate urca în acel avion”, susţine ea.

Sârbu: Am auzit copilul plângând la telefon

„Doamna Ţoiu nu se luptă cu Victor Ponta, doamna Ţoiu se luptă cu Daciana Sârbu, pentru că eu sunt mama Irinei care, în momentul în care s-a întâmplat asta, am răspuns la telefon, am auzit copilul plângând şi am aflat motivul. Orice mamă de pe pământul ăsta ar fi reacţionat la fel. Am simţit că înnebunesc, normal, am întrebat ce se întâmplă. Mi s-a spus ce s-a întâmplat. Sigur, n-am făcut rău voit nimănui în viaţa asta şi nu doresc să pun personalul din consulat în situaţia în care... da, adevărul îl ştiu toţi acolo. Mi s-a dat această explicaţie pe care am spus-o. Este o vulnerabilitate de imagine şi nu se poate urca în acel avion. Şi eu am pornit acest scandal, ca mama Irinei, pentru că copilul meu nu are nicio vină. Este un copil minunat şi el nu trebuie să înţeleagă că faptul că o cheamă cumva asta înseamnă că e vinovată. N-a dat din picior şi a spus vreau să fiu în avionul ăla. (...) N-am urcat-o în niciun private jet. Am avut patru zboruri anulate în cursul acestei săptămâni”, a afirmat fostul europarlamentar Daciana Sârbu, joi seară, la Antena 3.

Fiica ei se afla în Emiratele Arabe Unite pentru un interviu la universitate

Fosta soţie a lui Victor Ponta a explicat că fiica sa, Irina, este elevă în Bucureşti şi a mers, joia trecută, în Emiratele Arabe Unite pentru că a aplicat la o universitate din Abu Dhabi şi trebuia să susţină un interviu, instituţia de învăţământ de acolo asigurându-i transport şi cazare.

„Nu am dat din picior şi am spus: acum trebuie să ajungă Irina pe un zbor. Nu. Am făcut ce face orice părinte disperat. Eram pe listă la consulat, pentru că am anunţat: copilul este minor neînsoţit şi am vrea să ne anunţaţi dacă există orice variantă în care ar putea să ajungă ţară”, a adăugat Daciana Sârbu.

Irina Ponta nu a fost lăsată să urce în autocar

Ea a spus că fiica sa a fost anunţată să meargă la consulatul României din Dubai, însă a sunat-o plângând că nu poate veni în ţară fiindcă nu a fost lăsată să urce în autocar.

„Astăzi, când am transferat-o, au transferat-o de la Abu Dhabi, însoţită de cineva de la şcoală, la consulat, pentru că li s-a spus că există acest zbor şi criteriul este să fie minoră şi neînsoţită, pentru că mai existau copii majori care erau în aceeaşi situaţie cu Irina, chiar şi acolo la şcoală, am zis: ok, deci se poate? Se poate. Pentru că nu m-am trezit aşa, din senin. Nu, există această variantă. Bun, copilul trebuie să fie la 9 la consulat. Ok, o să fie la 9 la consulat. La 11 m-a sunat plângând. (...) Nu am tras sfori. Eu personal nu am sunat pe nimeni ca ea să fie în avion”, a spus fosta soţie a lui Victor Ponta.

Ea a susţinut că fiicei sale i s-a spus: „Sun-o pe mama!”.

Potrivit Dacianei Sârbu, fiica ei a rămas în consulatul României.

Sârbu anunţă plângere penală pentru abuz în serviciu

Daciana Sârbu a anunţat că va depune plângere penală pe numele ministrului Oana Ţoiu, arătând că fiica sa îndeplinea „criteriile europene” care spun că trebuie aduşi în ţara natală minorii neînsoţiţi.

„Pentru abuz în serviciu. Nu renunţ. Copilul trebuie să înţeleagă că nu a greşit cu nimic şi că mama ei se luptă ca să-i arate că e un copil minunat şi că nu are de ce să se teamă că are un nume sau să se ruşineze sau să se ferească, pentru că nu a greşit cu nimic. Din contră. (...) Eu vreau să ştiu de ce, cine şi pentru ce motiv. Copilul meu nu este în acel autocar şi nu a ajuns la avion şi a trebuit din nou să-i facem alte rezervări care unele dintre ele s-au anulat şi sper că noaptea asta sau mâine dimineaţa să plece”, a spus Sârbu.

Ea a mai afirmat că i-a rezervat fiicei sale un alt zbor, prin Paris, acel zbor a fost anulat, iar acum caută alte soluţii pentru a-şi aduce fiica acasă.

Ea a acuzat-o pe Oana Ţoiu că „a dus discuţia în zona politică”, subliniind că fiica sa nu a fost nicio clipă pusă pe o listă în locul altui pasager.

„Sunt convinsă că doamna Ţoiu simte că ar putea avea o problemă legată de cum a gestionat această criză şi criza celor care doresc să se repatrieze din aceste zone în care nu se mai simt în siguranţă. Pentru că, neocupându-se de această situaţie, sigur, orice mic scandal ar fi explodat, pentru că oamenii ar fi zis: ok, deci este fiica lui Ponta în avion, dar noi stăm şi nu ne răspunde nimeni la telefon, nu ne trimiteţi nicio informaţie. Sunt avioane care vin din alte ţări din Europa în fiecare zi şi de la noi doar companiile private care sunt oricum supraaglomerate pentru că au pe locurile acelea oameni care şi-au pierdut zborurile şi trebuie să-i reîmbarce”, a adăugat Daciana Sârbu.